كوميك بوك في الجول - يورجن كلوب يحكي كواليس عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة

الخميس، 07 مايو 2020 - 11:07

كتب : FilGoal

ريمونتادا ليفربول على برشلونة

خسارتنا 0-3 قدام برشلونة في دوري أبطال أوروبا كانت أسوأ نتيجة ممكن نتخيلها. هكذا رأى يورجن كلوب نتيجة ذهاب ليفربول أمام برشلونة، لكن الإياب كان مختلفا.

يورجن كلوب يحكي بنفسه كواليس عودة ليفربول التاريخية أمام برشلونة. هل تصدقون بأن لقطة أرنولد مع أوريجي العبقرية، لم يشاهدها كلوب مباشرة؟

تمر اليوم الذكرى الأولى لعودة ليفربول أمام برشلونة والفوز برباعية بعد التأخر ذهابا بثلاثية. النتيجة التي مهدت طريق ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة تاريخيا.

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