محمد إبراهيم: كنت قريبا من الانتقال للأهلي بسبب تدخل آل الشيخ.. وهذا أفضل لاعب في مصر

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 22:33

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

كشف محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة إنه كان قريبا من الانتقال للأهلي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد إبراهيم عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الثلاثاء: "تدخل تركي آل الشيخ لضمي إلى الأهلي حينما وعد النادي بضم العديد من الصفقات".

واستدرك "لكن الصفقة لم تتم في النهاية ورحلت عن الزمالك باتجاه المقاصة".

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وأكمل "في الفتر الماضية حدثت مفاوضات مرة أخرى ولكنها لم تكتمل كذلك لكن لا توجد مفاوضات حاليا".

وعن أفضل اللاعبين في الأهيل قال: "أحب عمرو السولية وعلي معلول لكن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر".

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