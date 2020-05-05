محمد إبراهيم: كنت قريبا من الانتقال للأهلي بسبب تدخل آل الشيخ.. وهذا أفضل لاعب في مصر

كشف محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة إنه كان قريبا من الانتقال للأهلي في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد إبراهيم عبر إذاعة "الشباب والرياضة" اليوم الثلاثاء: "تدخل تركي آل الشيخ لضمي إلى الأهلي حينما وعد النادي بضم العديد من الصفقات".

واستدرك "لكن الصفقة لم تتم في النهاية ورحلت عن الزمالك باتجاه المقاصة".

وأكمل "في الفتر الماضية حدثت مفاوضات مرة أخرى ولكنها لم تكتمل كذلك لكن لا توجد مفاوضات حاليا".

وعن أفضل اللاعبين في الأهيل قال: "أحب عمرو السولية وعلي معلول لكن عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

دودو الجباس: لهذا لم انتقل لنيوكاسل يونايتد

صناع كرة القدم - شريف حسن والتسويق الرقمي

إبراهيم حسن: الأهلي ظلم عاشور

إبراهيم حسن ينتقد ترشح أبو ريدة وشوبير في انتخابات اتحاد الكرة

اختفوا في ظروف غامضة - عادل فتحي.. صاحب رميات التماس الكارثية

حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو تسبب الحكم في هدف؟