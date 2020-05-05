كورتوا: ليس عدلا إعطاء لقب الدوري الإسباني لـ برشلونة.. نحن أفضل منهم

كشف البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني رأيه عن إنهاء الموسم وتتويج برشلونة باللقب.

كورتوا يأمل في إنهاء الموسم لأنه يرى ليس عادلا أن يفوز برشلونة باللقب.

حارس الملكي قال للتلفزيون البلجيكي"يفصلنا نقطتان عن برشلونة، وإذا أُلغي الموسم وأُعلن برشلونة بطلا لن يكون هذا عادلا".

وتابع "تعادلنا معهم، ثم فزنا هذا العام، نحن الفريق الأفضل".

وواصل "إذا فاز ليفربول بلقب الدوري، هناك اختلاف لأنني لا أعرف كم عدد النقاط التي يتفوقون بها على المنافسين".

وأضاف "أريد إنهاء الموسم".

ويتفوق برشلونة بفارق نقطتين على ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعبين لفحص طبي ضد فيروس كورونا استعدادا لعودة المسابقات المحلية.

واستدرك كورتوا قائلا: "علينا أن نكون متأكدين 100% من اتخاذ التدابير الطبية قبل أن نلعب مجددا".

وأكمل "ماذا سيحدث إذا أصيب لاعب فريق آخر".

وأتم "اعتقد أن هناك الكثير لوضعه في الاعتبار، لكن أود إنهاء الموسم".

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