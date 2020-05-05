سكاي: إلغاء اجتماع اتحاد الكرة الإيطالي بشأن استئناف النشاط

تم إلغاء اجتماع اتحاد كرة القدم الإيطالي والذي كان مقررا له يوم الجمعة المقبل لمناقشة استئناف النشاط بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا، وذلك لنقص المعلومات.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ووكالة الأنباء الإيطالية أنه تم اتخاذ القرار بإلغاء الاجتماع من أجل الحاجة إلى مزيد من التحقيق في الموقف.

وكان من المقرر أن يعقد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اجتماعه ظهر الجمعة عبر الفيديو.

وبدأت أندية الدوري الإيطالي الاستعداد لاستئناف التدريبات هذا الأسبوع بعد أن وافقت الحكومة عى بعض الطلبات الخاصة بالرياضيين.

وسمحت الحكومة باستئناف التدريبات بشرط الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وتم الاتفاق على خضوع كل الأندية لاختبارات طبية باستخدام المسحات وعينات الدم للكشف عن فيروس كورونا.

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