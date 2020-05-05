ليس تدخل دي يونج.. هاوارد ويب يعترف بأكبر خطأ في مسيرته

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

هاوارد ويب - توتنام - مانشستر يونايتد - الدوري الإنجليزي 2009-2010

اعترف هاوارد ويب الحكم الإنجليزي السابق باحتساب ركلة جزاء خاطئة لصالح مانشستر يونايتد أمام توتنام في الدوري الإنجليزي موسم 2008-09، واصفا إياها بأكبر خطأ في مسيرته.

ركلة جزاء ساهمت في قلب تقدم توتنام بهدفين دون مقابل إلى فوز الشياطين الحمر بنتيجة 5-2 وإشعال صراع اللقب مع ليفربول.

ويب تحدث لموقع "ذا أثليتيك": "رأيت مايكل كاريك يصل إلى الكرة ومن ثم عرقله الحارس، توقعت أنها ركلة جزاء سهلة، وكذلك اعتراض من لاعبي الخصم كالمعتاد".

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وأضاف "ولم أتوقع المظهر الضخم للاعتراض والذهول ومظهر جوميز –حارس توتنام-، كان من الواضح في غضون ثوان أنني أخطأت في قراري. كان هناك شيء أكثر من ذلك".

البرتغالي كريستيانو رونالدو قلص الفارق من علامة الجزاء ومن ثم فاز الشياطين الحمر بخماسية.

وواصل ويب بعدما سجل روني هدف التعادل "أنت تعرف كحكم ماذا سيحدث. وانقلبت المباراة".

وأردف "يمكنك أن ترى الطريقة التي سارت بها المباراة من 2-1، أنت لا تعرف أبدا، بعد التعادل يمكنك أن ترى كيف تحولت المباراة".

يونايتد حسم لقب الدوري الإنجليزي الـ 18 بفارق 4 نقاط عن الريدز.

ولم يختر ويب تدخل نايجل دي يونج لاعب وسط هولندا على تشابي ألونسو لاعب وسط إسبانيا في نهائي كأس العالم 2010 ضمن أكبر أخطاءه.

World Cup moments: 'Karate kick' - BBC Sport

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