آس: مبابي سيضع شرطا جزائيا في تعاقده مع باريس من أجل ريال مدريد

لا يزال النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان يفكر في الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في المستقبل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن مبابي يأمل في الانضمام لريال مدريد سواء بعد نهاية تعاقده الحالي مع سان جيرمان أو قبل ذلك.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان سيحاول تجديد تعاقد مبابي الذي ينتهي بعد موسمين من الآن.

إلا أن المهاجم الفرنسي الشاب سيصر على وضع شرط جزائي في تعاقده مع سان جيرمان يتيح له الرحيل وقتما يشاء.

وسيحدد مبابي قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع سان جيرمان وهي 200 مليون يورو.

وإلا لن يوافق على تجديد تعاقده.

يأتي ذلك بسبب رغبة مبابي في الانضمام لريال مدريد ورغم أن قيمة الشرط الجزائي ستكون كبيرة للغاية إلا أنه يرى أن على النادي الذي يريد التعاقد معه أن يدفع هذا المبلغ.

مبابي البالغ من العمر 21 عاما سجل حتى الآن 90 هدفا خلال فترة تواجده في الدوري الفرنسي الممتاز سواء مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان أو السابق موناكو.

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