ماركا: ريال مدريد لا يفكر في استبدال كاسيميرو لحساب بوجبا

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 20:58

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ميسي - برشلونة - ريال مدريد

يستبعد نادي ريال مدريد فكرة استبدال لاعبه البرازيلي كاسيميرو بأي لاعب آخر في خط وسط الفريق.

كاسيميرو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يريد الاحتفاظ بالبرازيلي كاسيميرو في خط الوسط لعدة سنوات مقبلة دون تبديله لحساب أي لاعب آخر.

أضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعتقد أن كاسيميرو حجز مكانه في خط وسط الفريق لعدة مواسم مقبلة، حتى في حالة التعاقد مع بول بوجبا نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ورغم أن التقارير تشير إلى اهتمام ريال مدريد بضم بوجبا ودوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس ومنتخب هولندا، إلا أن أي لاعب سينضم للفريق سيلعب إلى جوار كاسيميرو.

ويعتبر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن لاعب الوسط المدافع كاسيميرو هو رقم 1 في خط وسط فريقه في الوقت الحالي.

وشارك كاسيميرو البالغ من العمر 28 عاما في 34 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم وسجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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