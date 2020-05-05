يويفا: لدينا تصور باستئناف البطولات القارية للأندية في أغسطس.. والبدائل جاهزة

يرى زوران لاكوفيتش مدير العلاقات الدولية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن استئناف البطولات القارية للأندية سيكون في أغسطس وهناك بدائل جاهزة.

وخطة الاتحاد الأوروبي هي استئناف بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بمجرد انتهاء البطولات المحلية.

وقال لاكوفيتش لصحيفة بليتش الصربية: "نحن نراقب الوضع الصحي في أوروبا، وهو الأمر الذي يعرفه يويفا تماما".

وتابع "لدينا سلسلة من السيناريوهات جاهزة حول كيفية مواصلة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

وأضاف لاكوفيتش "السيناريو الحالي هو الذي كشفنا عنه لجميع الاتحادات والأندية، وهي أن تستمر المسابقات في أغسطس".

وكشف لاكوفيتش "من المقرر أن تختتم منافسات البطولات القارية في نهاية أغسطس".

وواصل لاكوفيتش "لا يزال هذا صحيحا وسيناريو نعمل عليه ونأمل ألا تتغير هذه الفرضية".

وأتم تصريحاته "لكن في حالة أن هذا لن يصلح، فقد جهزنا بعض البدائل، الهدف هو إكمال الموسم".

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