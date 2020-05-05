حكام في المواجهة – سمير عثمان لـ في الجول: أبو تريكة وجمال حمزة أكثر من "يُمثلان"

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة الثالثة مع الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان.

قرار اتخذته وشعرت بالندم عليه لشعورك بالخطأ؟

في مباراة الهلال السوداني ووفاق سطيف الجزائري احتسبت ركلة جزاء للهلال وبعدها علمت أن اللاعب تحايل علي ليحصل على الركلة ولم أشاهده.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائب؟

خلال لقاء بين الأهلي والترسانة احتسبت ركلة جزاء للأهلي رغم الجدل الكبير حول صحتها ولكنني كنت صحيحا.

أصعب مباراة خضتها في مسيرتك؟

لقاء في بطولة سوبر ليجا بين باتشوكا المكسيكي ونادي دالاس بطل أمريكا كنت الحكم العربي والإفريقي الوحيد الذي تواجد في البطولة.

كانت بطولة جديدة بالنسبة لي وتواجد 3 أشخاص من القنصلية المصرية والقنصل نفسه لمتابعتي ودعمي، كنت في مهمة وطنية في اللقاء.

مباراة تمنيت أن تديرها تحكيميا؟

الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها بعدما تم إبلاغك بإداراتها؟

مباراة الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي.

كان لدي مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا وكنت أشعر بالخوف ألا يكون التوفيق إلى جانبي في لقاء الترجي والجيش الملكي.

ولكن في النهاية أدرت المباراة ونجحت.

من أكثر لاعب كان يمثل في الملعب؟

محمد أبو تريكة من الأهلي وجمال حمزة من الزمالك.

من اللاعب الذي كان دائم الاعتراض على قراراتك؟

أحمد عيد عبد الملك.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

بعد مباراة جمعت بين الأهلي وإنبي جمهور الزمالك كان حزينا لإلغاء هدفين لإنبي بناء على قرار من مساعد الحكم وفوز الأهلي باللقاء.

هل أخطأت في قرار يوما ما وقررت مراضاة الفريق في اللقاء بعد ذلك؟

لم يحدث أبدا، أنا أسير بمبدأ إن أخطأت مرة لا تخطئ ثانية، فالخطأ الثاني يكون مشكلة أكبر لذا يجب أن أركز أكثر حتى لو أخطأت.

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