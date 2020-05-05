طه إسماعيل ينتقد فتحي: ما فعلته مع الأهلي في التجديد لم يكن أول مرة.. وليس من حقك مخاطبة الجمهور

انتقد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط السابق في الأهلي أحمد فتحي لاعب الفريق الحالي مجددا بعدما رفض الأخير تجديد تعاقده مع النادي وفضل الانتقال إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وقال طه إسماعيل لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الثلاثاء: "الأهلي يحترم لاعبيه واللاعبين يجب أن يحترموا النادي أكثر".

وواصل "الأهلي استدعى فتحي للاجتماع مرة واثنين ولم يحضر، إن لم تكن متاحا للتواجد رغم أن هذا عملك ينبغي أن تجعل وكيلك يحضر بدلا منه ويبلغ المسؤولين ما تريده".

وشدد "لا يوجد شيء ما اسمه لست متاحا الآن للاجتماع، ما حدث من أحمد فتحي تجاه الأهلي قلة احترام كان يجب أن يكون واضحا ويحدد موقفه منذ البداية، والأهلي كان يجب عليه تقديم عرضا ومن ثم يقف عند ذلك ولا أن يقوم بمخاطبته مجددا، لن ندلع في لاعب".

وأضاف طه إسماعيل "لو كنت مسؤولا كنت سأعطيه عرضا بـ10 مليون جنيه وهذا كثير أيضا، أرى أن أن أي مبلغ يتم تحديده بناء على عامل السن والأداء، الأهلي احترم فتحي أكثر من اللازم وأنا هنا لا أعيب في شخص فتحي".

واستدرك "لكن كان يجب أن يتحلى فتحي بالوضوح فهذه ليست أول مرة يفتعل أزمة عند التجديد بل له واقعة أخرى حينما ماطل في تجديد تعاقده وانتقل إلى الدوري القطري في صفقة انتقال حر قبل العودة للنادي مجددا".

وشدد "لا يوجد أي شخص في الحياة يحصل على كل شيء يجب أن تتنازل عن بعض الأشياء، فتحي كان يريد الحصول على نفس الراتب الذي سيحصل عليه خارج الأهلي ليوافق على البقاء مع النادي".

وأكمل "ليس من حقك يا فتحي أن تخاطب الجمهور وتقول أحبكم علاقتك بالأهلي انتهت، أنت اخترت طريقك هل تريد أن تحافظ على مكانتك في الأهلي بعد الرحيل عنه؟".

وأتم طه إسماعيل "بلا شك علاقة فتحي بالجمهور ستتأثر بشكل كبير لأنه اختار ناد آخر عن الأهلي، شريف إكرامي رحل عن الأهلي ولم تحدث مشكلة بل لأنه كان صريحا وواضحا أنا لست ضد فتحي لكنه لم يكن واضحا".

وسبق لطه إسماعيل انتقاد فتحي بعدما لم يجدد تعاقده مع الأهلي وقال: " "يؤخذ على الأهلي أحيانا، أنه يثق في اللاعب أكثر من اللازم".

وأضاف "لذا يكون النادي مطمئنا أن اللاعب سيستمر مع الفريق، ويؤجل عملية التجديد باعتبار أنها خطوة طبيعية وروتينية".

واستدرك "نحترم اللاعب ولكن بقدر محدد، ولابد أيضا من رصد تاريخ اللاعب معي، هذا مهما في تحديد إما التحرك مبكرا لتجديد التعاقد قبل سنة من انتهائه أو أضمن عملية التجديد مع اللاعب باعتبارها مسألة وقت".

طه إسماعيل يتحدث عن صفقة أحمد فتحي مع بيراميدز ورحيله عن الأهلي#لعبة_وحكاية_مع_سيف#ONTime_Sports pic.twitter.com/0H6k74bd9M — OnTime Sports (@ONsportEg) May 5, 2020

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