محمد إبراهيم: جروس بدأ الموسم بشخصية قوية ولكن تغير في يناير.. فيريرا في مكانة مختلفة

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 19:04

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الزمالك - الجونة

يرى محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة أن كريستيان جروس مدربه الموسم الماضي في الزمالك، تباينت شخصيته على مدار السنة.

محمد إبراهيم

النادي : مصر للمقاصة

الزمالك

صرح إبراهيم عبر إذاعة الشباب والرياضة "جروس مدرب جيد، ويعرف تماما ما يريده وسعيد بالعمل معه".

وأضاف "لقد بدأ الموسم بشخصية قوية، وهو ما انعكس على نتائج الفريق، ولكن بحلول يناير تغير نسبيا وبدأ يقلق من الأجواء المحيطة".

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وشدد محمد إبراهيم "لكن فيريرا في مكانة مختلفة تماما".

وبسؤاله من أكثر مدرب أجنبي لا تتمنى العمل معه مجددا، رد لاعب المقاصة "لا يوجد، شاركت أساسيا مع كل المدربين سواء المحليين أو الأجانب".

وتابع "كنت أجلس احتياطيا في أول 3 مباريات مع أي مدرب جديد باستثناء جروس لأنني بدأت فترة الإعداد معه".

ولفت في سياق متصل "عودتي للزمالك واردة، لكن لابد من التفكير في أي قرار بسبب الإدارة الحالية، فلم يعجبني أسلوب التعامل معي، وطريقة رحيلي لا تليق بأي لاعب".

وأوضح "للأسف لم يتشاوروا معي بل أرسلوا الاستغناء الخاص بي مباشرة لنادي المقاصة قبل مباراتنا مع الأهلي في نهاية الموسم الماضي".

ووجه محمد إبراهيم رسالة في ختام تصريحاته "هناك ناس مريضة تتحدث عني بأشياء غير صحيحة، رسالتي لهم إن الأرزاق بيد الله وليست بيد أحد، وقل الحق حتى إذا تسبب ذلك في جلوسك بالبيت دون عمل، لكن كن واثقا أن رزقك سيأتي لا محالة".

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