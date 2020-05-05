الشعراوي: كنت قريبا من روما من أجل يورو 2020

اعترف ستيفان الشعراوي نجم نادي شنغهاي شينهوا الصيني أنه كان قريبا من العودة إلى فريق روما في يناير الماضي من أجل ضمان تواجده مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكشف الشعراوي أنه كان على تواصل مع نادي روما في يناير الماضي خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال الشعراوي في مقابلة مع فابيو كانافارو على موقع إنستجرام: "عندما بدأ فيروس كورونا في الصين كنت على بعد خطوة واحدة من العودة لروما".

وأضاف "في تلك الفترة، تحدثت مع النادي الصيني وشرحت أنني يجب أن أجد حلا للتواجد في أمم أوروبا 2020".

وأوضح الشعراوي "روبرتو مانشيني رغم احترافي في الصين إلى أنه كان تواصل بي".

وأتم تصريحاته "لذلك كنت على اتصال بنادي روما ونادي آخر ولكن لم يحدث شيئا في النهاية".

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