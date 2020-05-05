الشعراوي: كنت قريبا من روما من أجل يورو 2020

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 18:52

كتب : FilGoal

ستيفان الشعراوي - روما

اعترف ستيفان الشعراوي نجم نادي شنغهاي شينهوا الصيني أنه كان قريبا من العودة إلى فريق روما في يناير الماضي من أجل ضمان تواجده مع منتخب إيطاليا في بطولة أمم أوروبا 2020.

وكشف الشعراوي أنه كان على تواصل مع نادي روما في يناير الماضي خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقال الشعراوي في مقابلة مع فابيو كانافارو على موقع إنستجرام: "عندما بدأ فيروس كورونا في الصين كنت على بعد خطوة واحدة من العودة لروما".

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وأضاف "في تلك الفترة، تحدثت مع النادي الصيني وشرحت أنني يجب أن أجد حلا للتواجد في أمم أوروبا 2020".

وأوضح الشعراوي "روبرتو مانشيني رغم احترافي في الصين إلى أنه كان تواصل بي".

وأتم تصريحاته "لذلك كنت على اتصال بنادي روما ونادي آخر ولكن لم يحدث شيئا في النهاية".

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