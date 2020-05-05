هدف لا ينسى - ركلة وائل فراج الخيالية على طريقة ريفالدو

لم يتردد وائل فراج في التسديد بركلة خلفية مزدوجة رائعة بمجرد أن وجد الكرة بين قدميه، اتخذ قراره في جزء من الثانية ليحرز ذلك الهدف المذهل.

وائل فراج النادي : الرجاء

هدف لا ينسى - الحلقة 12

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2 يونيو 2015.. بتروجت ومصر المقاصة

بعد هدفين في شباك الفريق البترولي في الدور الأول من الدوري موسم 2014-2015، كان متأهبا وائل فراج للتسجيل مرة أخرى في بتروجت حين سافر إلى السويس لمواجهة الأخير في الدور الثاني.

وفي مباراة لا تنسى فاز بها فريق مصر المقاصة بنتيجة 6-3، سجل وائل فراج (32 عاما) هدفين، أحدهما مذهل.

بحث عمر النجدي عن رأس وائل أثناء محاولته التمرير داخل منطقة الجزاء، لكن بعد اصطدام الكرة بمدافع بتروجت وجدها فراج في ارتفاع رائع، ليقرر التسديد بركلة خلفية مزدوجة رائعة.

يحكي لاعب الرجاء الحالي لـFilGoal.com "هذا أفضل هدف سجلته في مسيرتي".

وواصل "فكرت في تمرير الكرة لهاني سعيد وألا أجازف بالتسديد، لكن في ظل تقدمنا بهدف قلت في نفسي ولما لا، ثم جاء الهدف الرائع".

بعد الهدف التاريخي لوائل فراج جن جنون المباراة، ففي الدقيقة 67 باتت النتيجة 3-3، قبل أن ينتفض المقاصة ويسجل عمر النجدي ويتألق السيد حمدي بثنائية لتنتهي المواجهة الرائعة.

هدف وائل فراج، شبيه رائعة ريفالدو مع برشلونة، لا تراه كل يوم في الدوري المصري.

تنفيذ مثالي للركلة المزدوجة أنتج هدفا لا ينسى.

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