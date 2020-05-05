نصري: سامباولي سمح لي بالشرب والذهاب إلى الديسكو

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 17:59

كتب : FilGoal

نصري

كشف سمير نصري لاعب أندرلخت الحالي واللاعب الأسبق لإشبيلية أن مدربه السابق خورخي سامباولي تركه يفعل ما يحلو له حتى يرد لفريقه الجميل في الملعب.

سمير نصري

النادي : أندرلخت

وقال الفرنسي في تصريحات نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية:"سامباولي أحبني جدا، قال لي: انضم إلى فريقنا، تستطيع أن تشرب، تذهب إلى الديسكو، افعل ما يحلو لك ولن أكشف ذلك أمام النادي".

وواصل "لكنه أكمل: فقط أطلب منك أن تكون جيدا في الملعب. لو أردت رؤية عائلتي في نهاية الأسبوع كان علي الغياب عن المباريات، سامباولي كان يقول لي: سأهتم بالكلب في غيابك".

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لعب نصري تحت قيادة سامباولي في إشبيلية موسم 2016-2017، شارك في 30 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

لكن بعد انتهاء إعارته من مانشستر سيتي إلى إشبيلية، رحل إلى أنطاليا سبور التركي، لعب نصف موسم في وست هام يونايتد وفي الصيف الماضي انضم إلى أندرلخت.

توج نصري (32 عاما) بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين مع سيتي، وحصل على جائزة أفضل لاعب فرنسي في 2010.

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