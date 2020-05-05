تقرير مغربي: أحداد يبلغ الزمالك برغبته في البقاء بـ الرجاء

قال تقرير مغربي إن جناح الزمالك المعار للرجاء، حميد أحداد، أبلغ الأبيض برغبته في البقاء مع فريقه المغربي في الموسم المقبل.

حميد أحداد النادي : الرجاء البيضاوي الزمالك

وزعمت صحيفة "الصباح" المغربية أن "أحداد سعيد بالفريق البيضاوي وأبلغ مقربين منه برغبته في البقاء بالبيضاء، على العودة إلى الزمالك، مطالبا بإتمام صفقة انتقاله نهائيا من الفريق المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف التقرير "المصادر أكدت أن الضائقة المالية التي يمر منها الرجاء حاليا، يمكن أن تكون عائقا أمام إتمام صفقة انتقاله، إلا إذا تنازل مسؤولو الزمالك عن مطالبهم المالية الكبيرة. ويضم عقد أحداد مع الرجاء بندا يتيح له البقاء بالفريق الأخضر، شريطة تقديم مبلغ لا يقل عن 700 مليون سنتيم للفريق المصري (700 ألف دولار)، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل الظروف المالية الحالية للرجاء".

وأردف التقرير "وتمكن أحداد من نيل ثقة المدرب جمال سلامي بسرعة، إذ بات من اللاعبين الأساسيين والذين ساهموا في تحقيق الفريق لنتائج جيدة، قبل توقف النشاط الكروي بسبب انتشار وباء كورونا".

وأتم "من جهته، يتابع فريق أحداد السابق، الدفاع الجديدي، الملف عن قرب، إذ سيستفيد مما يناهز 25 % من قيمة انتقال اللاعب إن تمت الصفقة، بناء على عقد بيعه للزمالك في وقت سابق".

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