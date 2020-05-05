بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

يانيك كامبا

ماذا لو اكتشفت أن أحد اللاعبين الذين توفوا في وقت سابق حي يرزق ويعمل في شركة طاقة وأن زوجته السابقة زورت وفاته؟ ليس أحد مسلسلات رمضان بل حدث بالفعل.

فجرت صحيفة "بيلد" الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن أن يانيك كامبا لاعب شالكه السابق لم يمت في عمر الـ33 عاما كما قيل من قبل لكنه حي يرزق وزوجته السابقة زورت وفاته لكي تستمع بأموال التأمين على الحياة.

كامبا كان يلعب ذات يوم جنبا إلى جنب مع مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الحالي، خلال فترة الثنائي في فريق شالكه للشباب، لكن اللاعب انقطعت أخباره في عام 2016، حينما ترك فريق هولز في الدرجة الثامنة واعتزل.

أخبار متعلقة
نقطة تفصله عن الصدارة.. بايرن يضرب شالكه بخماسية شالكه يفتتح الدور الثاني بحرمان مونشنجلادبخ من صدارة الدوري الألماني رسميا - توديبو إلى شالكه على سبيل الإعارة

p1e7htvi3si0ngdr2ubm1q178qf.jpg

شالكه بعد ذلك نعى لاعبه الكونغولي الذي "توفي" وقدمت معظم الأندية التعازي في وفاته.

صاحب الـ33 عاما وجد حيا بعد ذلك في جيلسنكرشن إذ أنه يعمل في وظيفته الأساسية كأخصائي كيميائي في شركة طاقة.

المدعي العام في المنطقة يحقق مع زوجته السابقة التي زُعم أنها تلقت مبلغا ضخما كبوليصة تأمين على حياة اللاعب بعد تقديم الوثائق اللازمة لإثبات وفاته.

ويزعم أن تلك الوثائق تم تزويرها، وبالتالي تواجه الزوجة عدد كبير من التهم الخطيرة.

وصرح المدعي العام للصحيفة الألمانية: "المتهمة تنكر حقيقة اتهامها بالاحتيال، والإجراءات مازالت جارية".

وواصل "كامبا أوضح أن زوجته السابقة رحلت خلال ليلية حينما كان في رحلة إلى الكونغو في شهر يناير عام 2016، وقتها أخذت أوراقه وأمواله وهاتفه".

وتقدم كامبا بعد عامين بطلب للسفارة الألمانية من أجل العودة إلى الدولة مرة أخرى، والآن سيُطلب كشاهد على الواقعة.

كامبا كان قد هرب من الحرب في الكونغو منذ 19 عاما، وتم ترحيل عائلة كامبا عن ألمانيا في 2005، لكنه استمر في الدولة بعدما انضم لفئات الشباب في فريق شالكه.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

مازيمبي يرد عبر في الجول على تقارير عرض الأهلي لضم موليكا

وكيله: قيمة باهر المحمدي لن تقل عن 200 مليون جنيه

تحت الأضواء – نادر السيد يفتح النار على أحمد ناجي والحضري

الرجل الثاني – ثلاثية يوسف في الأهلي

المهدي سليمان: كنت سأصبح حارس مصر الأساسي لو لعبت للأهلي أو الزمالك.. وتصرفات ناجي غريبة

في ألمانيا الدوري الألماني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: الاتفاق تم.. برشلونة سيحصل على لاوتارو دقيقة | أوروبا
نادي ألماني يعلن دخول كامل طاقمه في حجر صحي بعد اكتشاف حالة مصابة بكورونا 11 دقيقة | أوروبا
أجانب منسيون.. حوار في الجول – ماكيدا: عودة مباراة الأهلي والمصري كانت أهم مما تحدث عنه جاريدو 23 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل اجتماعها الطارئ لما بعد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: أحداد يبلغ الزمالك برغبته في البقاء بـ الرجاء 36 دقيقة | مصر
رئيس رابطة الكرة محذرا بريمييرليج: إما تأهل 3 أندية للدوري الممتاز أو نتجه للقضاء 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ميرور: رابطة الدوري الإنجليزي تنفي مناقشة فكرة تقليص وقت المباريات ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج 2 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 3 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 4 الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها
قد ينال إعجابك