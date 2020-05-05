بعد إعلان وفاته بـ4 سنوات.. لاعب شالكه السابق حي يرزق وزوجته متهمة بالاحتيال

ماذا لو اكتشفت أن أحد اللاعبين الذين توفوا في وقت سابق حي يرزق ويعمل في شركة طاقة وأن زوجته السابقة زورت وفاته؟ ليس أحد مسلسلات رمضان بل حدث بالفعل.

فجرت صحيفة "بيلد" الألمانية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن أن يانيك كامبا لاعب شالكه السابق لم يمت في عمر الـ33 عاما كما قيل من قبل لكنه حي يرزق وزوجته السابقة زورت وفاته لكي تستمع بأموال التأمين على الحياة.

كامبا كان يلعب ذات يوم جنبا إلى جنب مع مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ الحالي، خلال فترة الثنائي في فريق شالكه للشباب، لكن اللاعب انقطعت أخباره في عام 2016، حينما ترك فريق هولز في الدرجة الثامنة واعتزل.

شالكه بعد ذلك نعى لاعبه الكونغولي الذي "توفي" وقدمت معظم الأندية التعازي في وفاته.

صاحب الـ33 عاما وجد حيا بعد ذلك في جيلسنكرشن إذ أنه يعمل في وظيفته الأساسية كأخصائي كيميائي في شركة طاقة.

المدعي العام في المنطقة يحقق مع زوجته السابقة التي زُعم أنها تلقت مبلغا ضخما كبوليصة تأمين على حياة اللاعب بعد تقديم الوثائق اللازمة لإثبات وفاته.

ويزعم أن تلك الوثائق تم تزويرها، وبالتالي تواجه الزوجة عدد كبير من التهم الخطيرة.

وصرح المدعي العام للصحيفة الألمانية: "المتهمة تنكر حقيقة اتهامها بالاحتيال، والإجراءات مازالت جارية".

وواصل "كامبا أوضح أن زوجته السابقة رحلت خلال ليلية حينما كان في رحلة إلى الكونغو في شهر يناير عام 2016، وقتها أخذت أوراقه وأمواله وهاتفه".

وتقدم كامبا بعد عامين بطلب للسفارة الألمانية من أجل العودة إلى الدولة مرة أخرى، والآن سيُطلب كشاهد على الواقعة.

كامبا كان قد هرب من الحرب في الكونغو منذ 19 عاما، وتم ترحيل عائلة كامبا عن ألمانيا في 2005، لكنه استمر في الدولة بعدما انضم لفئات الشباب في فريق شالكه.

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