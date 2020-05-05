تشافي: تدريب برشلونة حلم.. ولماذا قد لا يكون مهاجم الفريق القادم ماني أو أوباميانج

قال تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري إن عرض تدريب برشلونة في يناير لم يكن في الوقت المناسب بالنسبة له، مشيرا إلى أن تدريب ليونيل ميسي أمر كبير لأنه أفضل لاعب على الإطلاق.

وصرح تشافي حسبما نقلت صحيفة "أس" الإسبانية قائلا: "أفضل الفرق التي لا تتكتل في الخلف وتدافع، الذين يرغبون في السيطرة على المباراة، طريقتي هي اللعب الهجومي، أريد الاستحواذ والكرة، أريد تسيد المباراة".

وواصل عن طريقة لعب ريال مدريد "ريال مدريد يطبق أسلوبا مختلطا من اللعب، بإمكانه الدفاع والضغط العالي، دائما فريق تنافسي للغاية، كان غريبا ما حدث معه في العام الماضي".

تشافي تولى تدريب السد القطري في يوليو 2019، وقاد الفريق للفوز بالدوري القطري لكنه خسر نهائي كأس أمير قطر وودع دوري أبطال آسيا من دور الـ16.

وأكمل تشافي حديثه عن نيمار قائلا: "من جهة كرة القدم نيمار واحد من أفضل ثلاثة أو خمسة لاعبين في العالم، آمل أن يعود إلى برشلونة، مع زملائه كان بإمكانه إضافة الكثير، شخصيته إيجابية، إنه صفقة غير طبيعية بإمكانها إحداث الفارق".

وتطرق مدرب السد للحديث عن مفاوضات تدريب برشلونة خلفا لإرنستو فالفيردي قائلا: "في شهر يناير لم تكن اللحظة المناسبة، تناقشت مع إريك أبيدال وأوسكار جارو، كان عرضا مهما للغاية، لكنني احتجت لبعض الخبرة".

وأردف "تدريب برشلونة أمر كبير للغاية، أريد أن أتواجد هناك إنه حلمي".

تشافي كان أحد الخيارات المطروح لخلافة إرنستو فالفيردي مع رونالد كومان وكيكي سيتيين، قبل أن يتجه النادي الكتالوني للخيار الأخير.

وواصل متحدثا عن ميسي: "ميسي مازال أمامه خمس أو ست سنوات في الملاعب، إنه يعتني جيدا بنفسه، يمكنني أن أراه يشارك في كأس العالم مرة أخرى، أنا واثق من ذلك، تدريب ميسي أمر كبير، نحن نتحدث عن أفضل لاعب على الإطلاق".

وعند سؤاله عمن يمكنه أن يكون مهاجم برشلونة التالي بين ساديو ماني نجم ليفربول وبيير أوباميانج نجم أرسنال قال: "ماني وأوباميانج يمكنهما قتلك في المساحات المفتوحة، لكن برشلونة يحتاج للاعبين يعرفون كيف يتحركون في المساحات الصغيرة كذلك".

وأتم "أنا أفكر حول لاعب يمكنه التكيف على أسلوب برشلونة وذلك ليس بالأمر السهل، صامويل إيتو كان ممتازا ولويس سواريز كذلك الآن".

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