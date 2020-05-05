فتح الله: هذه هي عظمة جمهور الزمالك.. وبيراميدز ملتزم بقرار الدولة بخصوص الدوري

أغدق محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز بالمديح على جمهور فريقه السابق، الزمالك.

وقال فتح الله عبر قناة النادي الأبيض: "عظمة جمهور الزمالك هي الوقوف مع الفريق في أي وقت وبكل الأحوال".

وأكمل "تفوق الزمالك هذا الموسم وبالأخص في شهر فبراير بسبب توفر عوامل النجاح، وفرت الإدارة جهاز فني مميز ولاعبين على مستوى عال بجانب الجمهور"

وأوضح "كمشجع زملكاوي لم أتوقع الفوز بالسوبر المصري والإفريقي، قلت ربما نفوز بلقب ونخسر الآخر ولكنه احتكاك قوي".

وعن عودة الدوري قال فتح الله "كمسؤول في بيراميدز ليس لي علاقة بأمر عودة الدوري أو الإلغاء هناك مختصين بهذا الأمر، كرأي شخصي الدولة هي من ستقرر في النهاية مثلما قررت الإيقاف".

وأتم "توقعي الشخصي أن الدوري سيعود يوم 1 يوليو وينتهي في منتصف سبتمبر ونبدأ الموسم الجديد في أكتوبر، لكننا ملتزمون بقرار الدولة".

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