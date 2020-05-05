مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نحدد متحمل تكاليف تحاليل كورونا.. موافقة الحكومة تضع النقاط فوق الحروف

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الملف الذي أرسله الكيان الحاكم للكرة المصرية، لوزارة الرياضة، حول تصوراته لعودة النشاط الكروي، لم يحدد من سيتحمل تكاليف إجراء التحاليل الطبية على أفراد المنظومة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "تكلفة المسح كبيرة، نظرا للعدد الكبير الذي يجب أن يخضع له".

وأردف "بالتأكيد ستتحمله جهة من 4 جهات. إما وزارة الصحة أو وزارة الرياضة، أو الأندية، أو اتحاد الكرة. الأمر لم يحسم بعد".

وأكمل "ننتظر موقف الحكومة من الموافقة من عدمها حول عودة النشاط. هي الجهة الوحيدة التي تملك الأمر".

وأتم "إذا قررت الحكومة عودة النشاط، ستوضع بعدها النقاط على الحروف بشكل نهائي".

وفي وقت سابق حددت اللجنة الطبية باتحاد الكرة 10 إجراءات طبية تحسبا لعودة التدريبات الجماعية للفرق، وبدء الدوري، في حال موافقة الحكومة على ذلك الأمر. (تعرف عليهم من هنا)

وتحدد بشكل مبدئي يوم 27 مايو الجاري لاستئناف التدريبات، ويوم الأول من يوليو لاستئناف المسابقة، في حال موافقة الحكومة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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