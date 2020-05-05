المهدي سليمان: الأهلي فاوضني 3 مرات.. وما حدث في نهائي كأس مصر صدمني

كشف المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز إن الأهلي حاول ضمه ثلاث مرات من قبل كان آخرهم في بداية فترة التوقف الحالي للنشاط الكروي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وتحدث المهدي سليمان لقتاة "أون تايم سبورتس" قائلا: "المرة التي فاوضني فيها الأهلي كنت أبلغ من العمر 20 عاما وألعب في إنبي ولم يكن النادي يبيع أي من لاعبيه في ذلك الوقت".

وأردف "أتذكر أن وليد سليمان اضطر لقطع شرايين يده لإجبار إنبي على الانتقال للأهلي، وليد يحب الأهلي جدا".

وأكمل "المرة الثانية كنت حارسا لسموحة وطلب فرج عامر رئيس النادي الحصول على 15 مليون جنيه ثم خفض المبلغ لـ10 ملايين".

واستدرك "لكن الأهلي كان قد عرض مليوني جنيه فقط وانتهت المفاوضات".

وأضاف المهدي سليمان "المرة الثالثة كانت في بداية فترة التوقف الحالي وأبلغني وكيلي ميدو حُزين بالمفاوضات لكنني رفضت".

وأوضح "رفضت لأنني الآن الحارس رقم 1 في بيراميدز ولا أريد التنازل عن ذلك حاليا وأفضل الفوز ببطولة أولا مع النادي قبل رحيلي لأي فريق آخر".

وقال المهدي سليمان إنه كان من المفترض أن يخوض نهائي كأس مصر ضد الزمالك قبل مشاركة أحمد الشناوي مؤكدا أنه لا يعرف السبب حتى الآن.

وأضاف "مدرب الحراس محمد العقباوي أبلغني ليلة المباراة بمشاركتي في المباراة وفوجئت في إعلان التشكيل إنني سأكون بديلا وأحمد الشناوي أساسي هذا الأمر صدمني".

وأتم "العقباوي قبل فترة وبعد رحيله عن النادي تحدث معي وقال لي إنه حتى الآن لا يعرف سبب ابتعادي عن المشاركة في اللقاء".

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