فتح الله: سعيد بتجربتي مع بيراميدز وغير صحيح هبوط المستوى هذا الموسم.. محمود علاء خليفتي

أعرب محمود فتح الله المدرب العام بنادي بيراميدز عن سعادته بتجربته مع الفريق ونفى أن يكون المستوى قد هبط هذا الموسم مدللا بالمنافسة على كل البطولات.

وقال فتح الله خلال استضافته بقناة الزمالك "تجربتي مع بيراميدز محترمة جدا، لم أسع إليها ولكن سنحت لي الفرصة منذ كنت لاعبا وأريد أن أصبح مدربا".

وأضاف"نادي بيراميدز بدأ كبيرا، أي شخص يتمنى أن ينضم له وأنا سعيد بتلك التجربة".

وكشف فتح الله "حصلت على بعض العروض لتولي القيادة الفنية لبعض الأندية في مصر ولبنان وكنت أرفض قبل أن أعلم برغبة بيراميدز".

وأضاف "أي لاعب أو مدير فني يتمنى العمل في أجواء مثل منظومة بيراميدز، كل شيء متوفر والجميع يحصل على حقوقه في وقتها".

وعن هبوط مستوى بيراميدز هذا الموسم قال فتح الله: "لا لم يهبط المستوى هذا الموسم على العكس ننافس في كل البطولات".

وأوضح "بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية وربع نهائي كأس مصر وثالث الدوري بفارق نقطة عن المركز الثاني، الأهلي فارق عن الجميع وليس بيراميدز فقط في الدوري".

وعن تميزه بالتسجيل رغم لعبه في مركز المدافع قال: "بدايتي مع المحلة كانت في خط الوسط قبل أن انتقل للدفاع بعد ذلك".

وتابع "حدث تواصل معي من نادي الزمالك في 2007 واتفقنا على الانضمام ووقعت للنادي وسافرت إلى فرنسا للانضمام للمعسكر".

وواصل تصريحاته "خضت سبع سنوات مع الفريق وكانت التجربة الأبرز في مسيرتي".

وعن خليفته في الملاعب قال فتح الله: "أرى أن محمود علاء هو خليفتي والمدافع الأقرب لي في تسجيل الأهداف وسعيد بتألقه".

وأتم تصريحاته "محمود علاء تخطاني في عدد الأهداف مع الزمالك وفي موسم واحد واتصلت به هاتفيا أبارك له، سعيد له بالتأكيد خاصة أنه من نفس النادي الذي أنتمي له"

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