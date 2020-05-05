جيلبرتو: رشحت فلافيو لـ الأهلي.. وجيرالدو احتاج فترة للتأقلم

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

جيرالدو - الأهلي - طلائع الجيش

كشف الأنجولي جيلبرتو نجم الأهلي السابق عن كواليس ترشيحه لزميله أمادو فلافيو للانضمام للقلعة الحمراء.

وقال جيلبرتو عبر قناة أون تايم سبورتس2: "علاقتي قوية مع فلافيو منذ أن كنا ناشئين لأننا لعبا معا في الفريق ذاته".

وأضاف "جوزيه كان يريد ضم مهاجم للأهلي وسألني عن فلافيو وأخبرته أنه مميز وسيمثل إضافة للفريق وهو هداف الدوري الأنجولي".

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وواصل "وبعدها تألق فلافيو مع الأهلي ومثل شراكة قوية للغاية مع عماد متعب في هجوم الفريق".

وعن مواطنه جيرالدو لاعب الأهلي الحالي قال: "جيرالدو احتاج لفترة تأقلم في البداية نظرا لصعوبة اللعب في الأهلي".

وأتم تصريحاته "ولكن الأهلي تعاقد معه لأنه لاعب مميز، لذلك أطالبه ببذل المزيد من الجهد حتى ينال ثقة الجهاز الفني والجماهير".

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