جيلبرتو: مباراة الإسماعيلي الفاصلة هي الأصعب لي مع الأهلي.. وكنا نفوز دائما على الزمالك

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 00:26

كتب : FilGoal

الاهلى حسام عاشور جيلبرتو

اختار الأنجولي جيلبرتو نجم الأهلي السابق أصعب مباراة لعبها مع الفريق الأحمر.

وقال جيلبرتو عبر قناة أون تايم سبورتس2: "أصعب مباراة لعبتها مع الأهلي كانت المواجهة الفاصلة لبطولة الدوري في 2009 ضد الإسماعيلي".

وأضاف "وقتها الإسماعيلي كان قويا للغاية والبطولة كانت صعبة".

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وأكمل "كنت أحب أيضا مباريات الزمالك والفوز عليهم كان له مذاق خاص للجماهير".

وأتم تصريحاته "الفوز على الزمالك كان يقربنا كثيرا من حسم لقب الدوري، ولحسن الحظ كنا نتغلب عليهم كثيرا".

ولعب جيلبرتو للأهلي منذ عام 2002 وحتى 2010.

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