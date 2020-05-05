جيلبرتو: الأهلي تكفل بعلاجي بعد إصابتي القوية مع منتخب أنجولا

كشف الأنجولي جيلبرتو نجم الأهلي السابق عن كواليس علاجه من الإصابة القوية التي تعرض لها عندما كان لاعبا في القلعة الحمراء.

وقال جيلبرتو عبر قناة أون تايم سبورتس2: "خلال بطولة أمم إفريقيا 2006 تعرضت لإصابة قوية مع منتخب أنجولا".

وأضاف "خضعت لجراحة في ألمانيا ولكن التقارير الطبية كانت تقول إنني لن أستطيع اللعب إلا بـ70% فقط من قدراتي".

وأكمل "لكن مانويل جوزيه طلب من الأهلي أن أسافر إلى البرتغال لإجراء جراحة أخرى وفعلت ذلك".

وواصل "بعدها أصبحت جيدا ولعبت وشاركت في فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا 2008".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي تعتبرني أحد أبناء النادي لأنني انضممت للقلعة الحمراء وعمري 21 سنة وحققت الكثير من البطولات مع الفريق".

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