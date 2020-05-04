ماجد سامي: نوافق على عودة الدوري ولكن من سيتحمل مسؤولية ذلك؟

الإثنين، 04 مايو 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

وادي دجلة

وافق ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة على فكرة استكمال الدوري المصري بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال ماجد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس2: "اللجنة الخماسية لإدارة شؤون اتحاد الكرة تتخذ قرارات دون الرجوع للأندية ويجب عليهم مناقشة قراراتها معنا".

وأضاف "نوافق على فكرة استئناف الموسم الكروي ولكن من سيتحمل مسؤولية ذلك".

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وواصل "نحتاج للكثير من الضمانات من قبل وزارتي الشباب والرياضية والصحة حتى لا يتعرض أي شخص للضرر عند استئناف نشاط كرة القدم".

وأتم تصريحاته "ليس شرطا أن يطلب فريق في منطقة الهبوط إلغاء الدوري، لأن الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس لكنه يريد إلغاء المسابقة من أجل المصلحة العامة".

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