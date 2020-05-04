تنس - على خطى شقيقه.. إيقاف لاعب مصري مدى الحياة بسبب الفساد والتلاعب بالنتائج

الإثنين، 04 مايو 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

يوسف حسام - تنس

قررت لجنة النزاهة بالاتحاد الدولي لرياضة التنس إيقاف اللاعب المصري يوسف حسام مدى الحياة بسبب تهمة الفساد والتلاعب بنتائج المباريات.

والمفارقة أن إيقاف يوسف حسام يأتي بعد عامين من إيقاف شقيقه الأكبر كريم مدى الحياة لنفس الأسباب وكان القرار صادر في 2018.

وأفاد بيان رسمي من لجنة النزاهة أن يوسف البالغ من العمر 21 عاما، تم إيقافه بشكل مؤقت في مايو 2019 لحين انتهاء التحقيقات وتم حظره مدى الحياة بعد ثبوت إدانته بالتلاعب في نتائج العديد من المباريات.

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وبحسب البيان "حسام تآمر مع أطراف أخرى لتنفيذ حملة واسعة من الفساد المرتبط بالمراهنة على المستويات الأدنى من التنس المحترف".

وكشف البيان "شمل ذلك 21 خرقا لبرنامج مكافحة الفساد في التنس، بما في ذلك ثماني حالات من التلاعب بنتائج المباريات وست حالات لتسهيل المقامرة واثنان من استدراج لاعبين آخرين لعدم بذل أفضل الجهود وثلاثة إخفاقات للإبلاغ عن نهج فاسد".

حسام كان المصنف 810 عالميا حاليا في تصنيف الفردي للاعبين المحترفين بعد أن وصل إلى المركز 291 في ديسمبر 2017، بات الآن مستبعدا نهائيا من التنافس أو حضور أي حدث لرياضة التنس معترف به دوليا.

ويعد حظر اللاعبين مدى الحياة نادرا في رياضة التنس ولكن في 2018 تم إيقاف كريم حسام شقيق يوسف بسبب إدانته في 16 تهمة فساد بينهما تقديم معلومات داخلية وتسهيل الرهان.

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