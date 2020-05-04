اتفاق ريال سوسيداد وأتليتك بلباو على تأجيل نهائي كأس إسبانيا ليقام بجماهير

الإثنين، 04 مايو 2020 - 21:51

كتب : FilGoal

ريال سوسيداد

اتفق ناديا ريال سوسيداد وغريمه التقليدي أتليتك بلباو على تأجيل مواجهة نهائي كأس ملك إسبانيا حتى يقام بحضور جماهيري.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني السماح للأندية باستئناف التدريبات هذا الأسبوع في خطوة نحو استكمال الموسم.

ويتنافس على نهائي كأس ملك إسبانيا كل من ريال سوسيداد وأتليتك بلباو من إقليم الباسك.

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وتم نشر بيان رسمي "اتفق رئيسا ريال سوسيداد وأتليتك بلباو بعد اجتماع مع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن تقام مباراة نهائي كأس الملك بحضور جماهيري وبصورة رسمية".

وكشف البيان "يتم تحديد موعد النهائي والاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة المعنية".

وأضاف "كانت رغبة وإرادة كلا الناديين الآن وقبل ذلك، اللعب والاستمتاع بالمباراة النهائية مع المشجعين".

وتابع البيان "يرغب سوسيداد وأتليتك بلباو في إبراز أحد أكثر الأحداث الرياضية المرموقة خاصة أنه فريد من نوعه هذه النسخة بناديين من إقليم الباسك".

وأتم "لذلك نرغب في إقامة المباراة مع جماهيرنا ومؤيدينا فهم الجوهر الحقيقي وسر وجود هذه الرياضة الرائعة".

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ريال سوسيداد أتليتك بلباو كأس ملك إسبانيا
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