تليجراف: بارتي أخبر أتليتكو برغبته في الانضمام لـ أرسنال.. ولاكازيت قد يكون الحل

تحول كبير قد يشهده سوق الانتقالات المقبلة في أوروبا. تحول قد يتسبب في ارتداء توماس بارتي لقميص أرسنال بدلا من أتلتيكو مدريد.

صحيفة تليجراف البريطانية كشفت في تقرير حصري لها انفتاح لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بفكرة الانتقال لـ أرسنال.

توماس بارتي أخبر أتليتكو "بشكل واضح بأنه سيرغب في الانتقال لـ أرسنال ويأمل في إتمام الصفقة بين الطرفين"، وفقا للصحيفة.

الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يضع توماس بارتي على رأس أولويات الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة، قبل حتى بداية أزمة فيروس كورونا.

ويملك بارتي شرطا جزائيا في عقده مع أتلتيكو بقيمة 45 مليون يورو، ولكن الفريق الإسباني "قد يكون مهتما الآن بفكرة صفقة تبادلية أكثر من الأموال"، وفقا لـ تليجراف.

أتليتكو يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وهو ما قد يجعل الناديين يصلان لاتفاق تبادلي بين بارتي ولاكازيت.

بارتي صاحب الـ 26 عاما شارك في 35 مباراة هذا الموسم مع أتليتكو، ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

لاكازيت صاحب الـ 28 عاما انضم لـ أرسنال في 2017 قادما من ليون.

وشارك لاكازيت في 26 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

المقاصة يؤيد إلغاء الدوري

ياسر المحمدي: جوزيه لم ينجح خارج الأهلي.. بخلاف حسام حسن

ياسر المحمدي: جوزيه لم يكن ليشرك ميسي لو انضم للأهلي

محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟

اختفوا في ظروف غامضة - ماندو حجازي

الزمالك يرد.. هل طلب أولمبياكوس بنشرقي؟