تليجراف: بارتي أخبر أتليتكو برغبته في الانضمام لـ أرسنال.. ولاكازيت قد يكون الحل

الإثنين، 04 مايو 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

بارتي - أتليتكو مدريد

تحول كبير قد يشهده سوق الانتقالات المقبلة في أوروبا. تحول قد يتسبب في ارتداء توماس بارتي لقميص أرسنال بدلا من أتلتيكو مدريد.

صحيفة تليجراف البريطانية كشفت في تقرير حصري لها انفتاح لاعب الوسط الغاني توماس بارتي بفكرة الانتقال لـ أرسنال.

توماس بارتي أخبر أتليتكو "بشكل واضح بأنه سيرغب في الانتقال لـ أرسنال ويأمل في إتمام الصفقة بين الطرفين"، وفقا للصحيفة.

أخبار متعلقة
تقرير تركي يكشف رغبة النني بين أرسنال وبيشكتاش تقرير: أرسنال وميلان مهتمان بضم فقير التدريبات في عصر كورونا.. هكذا سيواصل أرسنال مرانه بداية من اليوم ويلشير يروي كيف انتقل إلى أرسنال عن طريق حكم!

الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يضع توماس بارتي على رأس أولويات الفريق خلال سوق الانتقالات المقبلة، قبل حتى بداية أزمة فيروس كورونا.

ويملك بارتي شرطا جزائيا في عقده مع أتلتيكو بقيمة 45 مليون يورو، ولكن الفريق الإسباني "قد يكون مهتما الآن بفكرة صفقة تبادلية أكثر من الأموال"، وفقا لـ تليجراف.

أتليتكو يستهدف التعاقد مع المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وهو ما قد يجعل الناديين يصلان لاتفاق تبادلي بين بارتي ولاكازيت.

بارتي صاحب الـ 26 عاما شارك في 35 مباراة هذا الموسم مع أتليتكو، ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

لاكازيت صاحب الـ 28 عاما انضم لـ أرسنال في 2017 قادما من ليون.

وشارك لاكازيت في 26 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

المقاصة يؤيد إلغاء الدوري

ياسر المحمدي: جوزيه لم ينجح خارج الأهلي.. بخلاف حسام حسن

ياسر المحمدي: جوزيه لم يكن ليشرك ميسي لو انضم للأهلي

محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟

اختفوا في ظروف غامضة - ماندو حجازي

الزمالك يرد.. هل طلب أولمبياكوس بنشرقي؟

في أوروبا في إنجلترا في إسبانيا توماس بارتي لاكازيت
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتفاق ريال سوسيداد وأتليتك بلباو على تأجيل نهائي كأس إسبانيا ليقام بجماهير 8 دقيقة | أوروبا
تليجراف: بارتي أخبر أتليتكو برغبته في الانضمام لـ أرسنال.. ولاكازيت قد يكون الحل 26 دقيقة | أوروبا
وزير الرياضة يوضح هل إنشاء استاد جديد في بورسعيد يغير مصير ملعب المصري 32 دقيقة | مصر
فرج عامر يفسر لـ في الجول لماذا تغير موقف سموحة بشأن إلغاء الدوري 39 دقيقة | مصر
أبطال في الجول - مدحت وردة.. من لا يصلح لكرة السلة إلى لاعب القرن في إفريقيا ساعة | مصر
المصري لـ ف الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. موقفنا لن يتغير إلا إذا ساعة | الدوري المصري
ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" ساعة | الدوري المصري
هدف لا ينسى - ياسر عزت ورائعة "تحدث مرة واحدة في العمر" ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 2 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك