أبطال في الجول - مدحت وردة.. من لا يصلح لكرة السلة إلى لاعب القرن في إفريقيا

"أنت لا تصلح لممارسة كرة السلة ابحث لك عن رياضة أخرى" لم يكن يعلم مدرب أحد مراحل الناشئين بنادي الاتحاد السكندري أنه يتحدث لمن سيصبح لاعب القرن في إفريقيا بنفس اللعبة.

لم تكن كرة السلة أبرز اهتمامات مدحت وردة نجم الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الأسبق، لكن شاءت الأقدار لتصبح مصيره في النهاية ويتفوق باللعبة حتى يكون لاعب القرن في إفريقيا.

يعتبر مدحت وردة واحد من أبرز لاعبين كرة السلة في تاريخ مصر واختير في مارس 2019 ضمن عظماء اللعبة من الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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البداية:

ولد مدحت وردة في 1 نوفمبر 1955 بالإسكندرية وكان يعشق الرياضة منذ طفولته لكن لم تكن بينهم كرة السلة.

بدأ مدحت مثل باقي الأطفال ممارسة كرة القدم وعشقها وكان يمارسها باستمرار مع أصدقائه.

لكن كان لوالد مدحت رأي آخر واختار له رياضة السباحة ليمارسها من أجل المساهمة في بناء جسده.

تفوق مدحت في رياضة السباحة وحصد العديد من الميداليات في البطولات بالاسكندرية قبل أن يصبح بطل الجمهورية لثلاث سنوات بالفترة من 1966 حتى 1968.

كان مدحت وردة عضوا بنادي سبورتنج ومارس رياضة كرة الماء بجانب السباحة وتميز أيضا في تلك اللعبة.

الصدفة

لعبت الصدفة دورها من أجل ممارسة مدحت وردة لرياضة كرة السلة والتي لم تكن ضمن أولوياته.

انتقل مدحت وردة إلى المدرسة الثانوية الرياضية بالإسكندرية وكانت نقطة تحول في مسيرة اللاعب.

اضطر مدحت لممارسة كرة السلة لعدم وجود ملعب آخر غير ملعب السلة في فناء المدرسة.

تألق مدحت وردة في رياضة السلة ونصحه أحد مدرسي التربية الرياضية أن يذهب إلى اختبارات اللعبة في نادي الاتحاد السكندري.

لا تصلح

شعر مدحت وردة بسعادة بالغة بإشادة مدرس التربية الرياضية واستجاب لنصيحته وذهب بالفعل إلى اختبارات نادي الاتحاد السكندري.

وعقب اختباره قال أحمد مدربي مراحل الناشئين إلى مدحت وردة "أنت لا تصلح لممارسة كرة السلة ابحث لك عن رياضة أخرى".

شعر مدحت وردة بالحزن من حديث مدرب الناشئين وقرر أن يدخل في تحدي مع نفسه ليعود مجددا.

قرر الشاب البالغ من العمر 15 عاما أن يتدرب أكثر على التعامل مع الكرة وإتقان التصويبات وذهب إلى الاختبارات مجددا ليتم قبوله هذه المرة عن طريق محمد عبد الوهاب المدير الفني.

ومن هنا بدأ وردة مشواره مع رياضة السلة بشكل احترافي مع فريق الاتحاد السكندري.

صدفة جديدة وإثبات جدارة

تألق مدحت وردة في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو بعمر 17 عاما فقط.

ضم الاتحاد السكندري جيلا مميزا في تلك الفترة قبل أن يتمرد لاعبو الفريق الأول ويتركوا النادي إلى فريق البلاستيك.

قرر الاتحاد السكندري وقتها الاعتماد على الناشئين بقيادة مدحت وردة ووصل الفريق إلى نهائي بطولة منطقة الاسكندرية أمام البلاستيك.

واستغل مدحت وردة ورفاقه الفرصة ونجحوا في التتويج بلقب البطولة على حساب البلاستيك المدعم بنجوم الصف الأول من الاتحاد السكندري.

وبدأ مشوار تألق مدحت وردة مع الاتحاد السكندري ومنتخب مصر منذ ذلك التوقيت.

إنجازات

ساهم مدحت وردة في هيمنة الاتحاد السكندري على بطولات الدوري وكأس مصر في الفترة من 1980 إلى 1987.

وحقق الاتحاد السكندري بقيادة مدحت وردة لقب بطولة إفريقيا عام 1987.

وحصد وردة جائزة أفضل لاعب في إفريقيا عام 1982، كما شارك في أولمبياد مونتريال 1976 ولوس أنجلوس 1984.

التكريم

حصل مدحت وردة على وسام الرياضة من الطبقة الأولى بسبب تفوقه في رياضة السلة.

وتم اختيار مدحت وردة عام 2008 لاعب القرن في إفريقيا وفقا للاتحاد الإفريقي لكرة السلة.

وفي عام 2019 أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة اختيار وردة ضمن فعاليات قاعة المشاهير لعظماء اللعبة.

وجاء اختيار وردة من ضمن 11 لاعب ولاعبة من بين 150 مرشحا لذلك.

المصدر:

تصريحات سابقة لمدحت وردة

الموقع الرسمي للاتحاد السكندري

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