ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي"

الإثنين، 04 مايو 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي

عاتب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب ما قاله خلال ظهوره في برنامج مقالب "رامز مجنون رسمي".

وظهر محمد الشناوي اليوم الإثنين في حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي". (انتقل لـ FilFan وشاهد كل ما فعله الشناوي مع رامز)

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على (تويتر): "أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الآن".

أخبار متعلقة
ناجي: أُجبرنا على الاعتذار لـ إكرامي.. وأحمد الشناوي يحتاج لمن يسيطر عليه عامر عامر يرد: هل وصله عرض رسمي من الأهلي.. و"انظروا لما فعله الشناوي" لايف في الجول - ميدو: يجب أن يجدد الأهلي والزمالك لـ فايلر وكارتيرون 3 مواسم لايف في الجول - ميدو: الاتهامات الموجهة لـ طارق حامد ظالمة.. وإعلام الزمالك أقوى حاليا

وأردف "كنت أتوقع من حارس مرمى الأول عندما يُسأل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه".

وكان الشناوي قد أجاب على سؤال رامز جلال بخصوص (خط الدفاع الذي يطمئن له) قائلا في البداية: "جميعهم"، قبل أن يعدد "أحمد فتحي وياسر إبراهيم وعلي معلول وأيمن أشرف".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

المقاصة يؤيد إلغاء الدوري

ياسر المحمدي: جوزيه لم ينجح خارج الأهلي.. بخلاف حسام حسن

ياسر المحمدي: جوزيه لم يكن ليشرك ميسي لو انضم للأهلي

محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟

اختفوا في ظروف غامضة - ماندو حجازي

الزمالك يرد.. هل طلب أولمبياكوس بنشرقي؟

في الدوري ميدو الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري لـ ف الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. موقفنا لن يتغير إلا إذا 4 دقيقة | الدوري المصري
ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 22 دقيقة | الدوري المصري
هدف لا ينسى - ياسر عزت ورائعة "تحدث مرة واحدة في العمر" 28 دقيقة | تقرير في الجول
بعد الفيديو المثير للجدل.. هيرتا يوقف كالو واللاعب يصرح: كنت متحمسا لأن تحاليل كورونا تحولت لسلبية 42 دقيقة | أوروبا
ديبالا: لم أعتقد أنني سأفتقد كرة القدم يوما ما مثل الآن.. بحاجة للتدرب ورؤية زملائي 55 دقيقة | أوروبا
ناجي: تدخل صلاح وأبو ريدة أجبرنا على إعادة وردة للمنتخب.. لم يكن ليحدث مع كوبر ساعة | منتخب مصر
شابي: ميسي قد يلعب حتى يبلغ 39 عاما ساعة | أوروبا
محمد الشناوي أول ضحية لا يفزعه ظهور رامز جلال المفاجئ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 2 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك