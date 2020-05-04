ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي"

عاتب أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق، محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بسبب ما قاله خلال ظهوره في برنامج مقالب "رامز مجنون رسمي".

وظهر محمد الشناوي اليوم الإثنين في حلقة جديدة من برنامج "رامز مجنون رسمي". (انتقل لـ FilFan وشاهد كل ما فعله الشناوي مع رامز)

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي على (تويتر): "أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الآن".

وأردف "كنت أتوقع من حارس مرمى الأول عندما يُسأل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه".

أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الان وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!! — Mido (@midoahm) May 4, 2020

وكان الشناوي قد أجاب على سؤال رامز جلال بخصوص (خط الدفاع الذي يطمئن له) قائلا في البداية: "جميعهم"، قبل أن يعدد "أحمد فتحي وياسر إبراهيم وعلي معلول وأيمن أشرف".

🗣️رامز جلال: مين اللاعيبة اللي بتطمن لما بتلعب معاهم؟ 💬محمد الشناوي: فتحي وعلي معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف pic.twitter.com/4iC1tperWU — FilGoal (@FilGoal) May 4, 2020

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