هدف لا ينسى - ياسر عزت ورائعة "تحدث مرة واحدة في العمر"

لطالما تميز ياسر عزت بتسجيل أهداف غير تقليدية، وفي مباراة ودية للفراعنة، لم يفوت فرصة تقديم لوحة فنية جميلة، فسجل هدفا رائعا لا ينسى.

هدف لا ينسى - الحلقة 11

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4 إبريل 1993.. مصر والكويت

كان مهاجم الإسماعيلي السابق في وضعية يستحيل تسجيل هدف منها، لكن بعدما تلقى تمريرة من رضا عبد العال، لمس الكرة بكعبه قبل أن يسددها بطريقة رائعة لتسكن الشباك معلنة الهدف الثالث للفراعنة.

يروي ياسر عزت لـFilGoal.com "كانت مباراة اعتزال جمال عبد الحميد في استاد القاهرة والمدرب هو محمود الجوهري. فزنا 3-1".

أحرز جمال عبد الحميد هدفين في ختام مسيرته وعزز عزت النتيجة بهدف ثالث، شارك في المباراة أحمد شوبير وإبراهيم حسن وأشرف قاسم (سامي الشيشيني) وهشام يكن وأحمد رمزي (ياسر ريان) وحسين عبد اللطيف وإسماعيل يوسف وهادي خشبة (أكرم عبد المجيد) ومجدي طلبة (رضا عبد العال) وحسام حسن (بشير عبد الصمد).

ويواصل عزت "اتخذت قرار التسديد رغم أن وضعية جسمي لم تكن مناسبة، لذلك هو هدف لا تسجله إلا مرة واحدة في العمر".

واستمر "أهدافي كانت دائما غير متوقعة، كنت أبحث عن التسجيل بطرق متنوعة. الراحل الجوهري قال لي هذا هدف لا نشاهده كثيرا في ملاعبنا، مميز جدا. زملائي قالوا لي الهدف على طريقة علي أبو جريشة ومحمود الخطيب".

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