شابي: ميسي قد يلعب حتى يبلغ 39 عاما

الإثنين، 04 مايو 2020 - 19:40

كتب : FilGoal

ميسي - برشلونة

يرى شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي أن الأيقونة ليونيل ميسي قادر على الاستمرار في الملاعب لسنوات عديدة مقبلة.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

وقال الإسباني في بث حي عبر إنستجرام مع زميله السابق صامويل إيتو:"لا يزال أمامه 5 أو 7 سنوات جيدة".

وواصل "ميسي يهتم بنفسه جيدا وقد يلعب حتى يبلغ 37، 38، أو 39 عاما".

أخبار متعلقة
تحت الأضواء – نادر السيد لـ في الجول: ناجي أسوأ مدرب في مسيرتي.. والحضري كان يغار مني اتحاد الكرة يرد على كاف بخصوص مصير النشاط الرياضي في مصر ناجي: أمران يغضبان الحضري اللعب والمال.. لم أعلم بهروبه وكاد يشتبك بالأيدي مع جوزيه

وأتم "سيلعب في كأس العالم المقبلة دون شك".

ولا يزال ميسي (32 عاما) على قمة لاعبي العالم وفي العام الماضي حصل على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره ليكون أكثر لاعب في التاريخ يحصل على الجائزة.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا ربما لن يتكرر في النادي الكاتالوني.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة إلى 2021 وتقول تقارير إنه قد يرحل عن النادي، خاصة أنه قال سابقا إنه يتمنى اللعب لناديه الأسبق نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وشارك الأرجنتيني في 4 كؤوس عالمية وخسر اللقب في 2014 بعد الهزيمة أمام ألمانيا بهدف دون رد.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

المقاصة يؤيد إلغاء الدوري

ياسر المحمدي: جوزيه لم ينجح خارج الأهلي.. بخلاف حسام حسن

ياسر المحمدي: جوزيه لم يكن ليشرك ميسي لو انضم للأهلي

محمد يوسف: لماذا طلب فتحي مهلة من الأهلي بعد اتفاقه مع بيراميدز؟

اختفوا في ظروف غامضة - ماندو حجازي

الزمالك يرد.. هل طلب أولمبياكوس بنشرقي؟

ميسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أبطال في الجول - مدحت وردة.. من لا يصلح لكرة السلة إلى لاعب القرن في إفريقيا 14 دقيقة | مصر
المصري لـ ف الجول: الأفضل إلغاء الدوري.. موقفنا لن يتغير إلا إذا 21 دقيقة | الدوري المصري
ميدو يُعاتب الشناوي بسبب ما قاله مع "رامز مجنون رسمي" 39 دقيقة | الدوري المصري
هدف لا ينسى - ياسر عزت ورائعة "تحدث مرة واحدة في العمر" 45 دقيقة | تقرير في الجول
بعد الفيديو المثير للجدل.. هيرتا يوقف كالو واللاعب يصرح: كنت متحمسا لأن تحاليل كورونا تحولت لسلبية 59 دقيقة | أوروبا
ديبالا: لم أعتقد أنني سأفتقد كرة القدم يوما ما مثل الآن.. بحاجة للتدرب ورؤية زملائي ساعة | أوروبا
ناجي: تدخل صلاح وأبو ريدة أجبرنا على إعادة وردة للمنتخب.. لم يكن ليحدث مع كوبر ساعة | منتخب مصر
شابي: ميسي قد يلعب حتى يبلغ 39 عاما ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 2 أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك 3 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 4 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
قد ينال إعجابك