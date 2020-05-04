شابي: ميسي قد يلعب حتى يبلغ 39 عاما

يرى شابي هيرنانديز نجم برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي أن الأيقونة ليونيل ميسي قادر على الاستمرار في الملاعب لسنوات عديدة مقبلة.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وقال الإسباني في بث حي عبر إنستجرام مع زميله السابق صامويل إيتو:"لا يزال أمامه 5 أو 7 سنوات جيدة".

وواصل "ميسي يهتم بنفسه جيدا وقد يلعب حتى يبلغ 37، 38، أو 39 عاما".

وأتم "سيلعب في كأس العالم المقبلة دون شك".

ولا يزال ميسي (32 عاما) على قمة لاعبي العالم وفي العام الماضي حصل على جائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مشواره ليكون أكثر لاعب في التاريخ يحصل على الجائزة.

ويلعب ميسي في برشلونة منذ 2001 وصنع تاريخا ربما لن يتكرر في النادي الكاتالوني.

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة إلى 2021 وتقول تقارير إنه قد يرحل عن النادي، خاصة أنه قال سابقا إنه يتمنى اللعب لناديه الأسبق نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وشارك الأرجنتيني في 4 كؤوس عالمية وخسر اللقب في 2014 بعد الهزيمة أمام ألمانيا بهدف دون رد.

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