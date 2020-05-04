ناجي: أمران يغضبان الحضري اللعب والمال.. لم أعلم بهروبه وكاد يشتبك بالأيدي مع جوزيه

قال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، إن هناك أمرين يغضبان عصام الحضري، هما "المشاركة في المباريات والمال".

أضاف ناجي خلال استضافته عبر برنامج (أقر وأعترف) "لم أجامل الحضري بضمه لقائمة كأس العالم في روسيا، فهو حارس معجزة مثلما قلت، وقرار ضمه كان بإجماع الجهاز الفني".

واستدرك "ولكن بعد المباراة الودية ضد البرتغال، قررنا أن يكون محمد الشناوي هو الحارس الأساسي، لاقتناعي التام بأن مواهب مصر لن تنضب، ولا أقبل أن يكون حارس مرمى المنتخب في كأس العالم عمره 46 عاما".

وأشار "محمد الشناوي كان يعلم بمشاركة الحضري في مباراة السعودية، وجهز نفسه لذلك".

وواصل أحمد ناجي "كنت حازما للغاية مع الحضري في كأس العالم، وكذلك كأس الأمم، قلت له في الجابون وروسيا (اعدل بوزك) وإلا سأطردك من الملعب وسأعيدك إلى مصر".

وأوضح "كنت أقول له (اعدل بوزك) على سبيل النصيحة، لأنه من الممكن أن تجد نفسك في الملعب بعد 20 دقيقة، وبعد إصابة أحمد الشناوي أمام مالي، أبلغت الحضري وهو يقوم بعمليات الإحماء، اجهز لقد كنت الحارس الثالث خلف شريف إكرامي، والآن بعد إصابة إكرامي تستعد للمشاركة".

وتذكر ناجي واقعة رحيل عصام الحضري بشكل مفاجئ عن الأهلي إلى سيون السويسري في 2008، قائلا "لم أعلم بهروب الحضري، بل فوجئت بمكالمة من أحد الأصدقاء يبلغني بأن الحضري الآن في الطائرة، بعدها خاصمت عصام الحضري 3 سنوات، لقد فوجئ بأن إمكانيات سيون أقل كثيرا من النادي الأهلي".

واستطرد "مانويل جوزيه كان يعشق الحضري كحارس ويؤمن بأنه لاعب عظيم، ولكنه يكره شخصية الحضري، فهو يعلم تماما طبيعة شخصيته منذ معسكر البرتغال في 2001 حيث حدثت مشكلة بينهما كادت تتطور للاشتباك بالأيدي".

وأكد "نادر السيد لم ينضم للأهلي لتحفيز عصام الحضري، وتم الاستغناء عن نادر لأسباب فنية منها تقدمه في السن وزيادة وزنه، وأسباب أخرى أفضل عدم الكشف عنها".

وبسؤاله هل لجأ عصام الحضري للسحر ضد زملائه في المنتخب، رد "لا أعلم هل عقلية الحضري تذهب به للسحر أم لا، لكن في الملعب كان جادا للغاية ويتدرب بكل قوة".

وأردف "محمد الشناوي أفضل حارس مرمى محترف في مصر، فهو يطور نفسه في كل الاتجاهات والنواحي، وشخص متزن ويعلم تماما ما يريده، وقادر على أن يحرس عرين الأهلي لفترة طويلة ويمكنه أيضا تكرار تجربة احتراف عصام الحضري في أوروبا، وأعترف بأنني لم أكن قويا بما فيه الكفاية عندما قررت الاستغناء عن الشناوي وقتما كان لاعبا بالأهلي في 2007".

وبسؤاله هل ظلمت محمد عواد بعدم ضمه لقائمة المنتخب في مونديال روسيا، أجاب أحمد ناجي "قل لي سببا واحدا لظلم أي لاعب.. عشت فترة صعبة ثم قال لي الجميع فيما بعد (كنت على حق)".

وأشار في ختام تصريحاته "تابعت عواد مع نادي الوحدة في مباريات كبيرة ومتوسطة في الدوري السعودي، فهو حارس موهوب، ولكن يحتاج وقت لتقبل الضغط العصبي والجماهيري في المباريات الكبيرة".

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