رسميا - عودة فرق الدوري الإسباني للتدريبات

الإثنين، 04 مايو 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم عودة جميع فرق الدوري الإسباني للتدريبات مرة أخرى خلال الأسبوع الجاري.

وحصلت رابطة الدوري الإسباني على موافقة وزارة الصحة الإسبانية من أجل عودة فرق الدوري الإسباني الممتاز ودوري الدرجة الثانية للتدريبات.

وتعود التدريبات أولا بشكل منفرد لكل اللاعبين بعد خضوعهم لاختبارات طبية يجريها عليهم أفراد الطواقم الطبية للأندية.

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وتأتي أيضا عودة التدريبات بعد اتخاذ تدابير تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية في إسبانيا بالتعاون مع وزارة الصحة، من أجل ضمان أكبر قدر من السلامة لصحة الجميع.

وتستمر التدريبات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمدة 4 أسابيع بمراحل مختلفة وبشكل متدرج وتبدأ بتدريب اللاعبين بشكل منفرد وتنتهي بالتدريبات الجماعية قبل عودة المسابقات المقررة في شهر يونيو المقبل.

وقبل توقف الدوري الإسباني كان برشلونة يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وبعد مرور 27 جولة من المسابقة.

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