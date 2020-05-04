لايف في الجول - ياسر المحمدي: حزنت من صلاح بعد أزمته في إيطاليا

الإثنين، 04 مايو 2020 - 18:03

كتب : FilGoal

صلاح - روما - يوفنتوس

كشف حسين ياسر المحمدي لاعب الأهلي والزمالك السابق شعوره بالحزن من محمد صلاح نجم ليفربول بعد أزمة تعرض لها الأخير في إيطاليا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وقال المحمدي في بث حي مع FilGoal.com عبر إنستجرام:"رامي عباس (محامي صلاح) كان المحامي الخاص بي حين انتقلت لمانشستر سيتي، لكنه كان صغيرا في السن ولا يمتلك خبرات كافية. بعد سنوات عرفته على صلاح".

وواصل "صلاح كان يستشيرني في خطواته الاحترافية، وعندما جاءه عرض بازل السويسري".

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وأتم "لكني حزنت لأنه لم يأخذ رأيي في الأزمة التي حدث له في إيطاليا. لا نتواصل مع بعضنا البعض الآن".

في 2015، تعرض صلاح لانتقاد شديد من جمهور فيورنتينا بعدما فضل الرحيل عن الأخير والانتقال إلى روما.

لعب معارا لمدة نصف موسم مع فيورنتينا، لكنه فضل روما حين تجددت إعارته من تشيلسي إلى الدوري الإيطالي.

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