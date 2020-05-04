يوسف: إن لم يكن هناك لائحة تتعامل مع إلغاء الدوري فيجب اعتماد الترتيب الحالي

قال محمد يوسف مدرب الأهلي السابق إنه يجب الرجوع للائحة الدوري وما تنص عليه حال إلغاء الموسم وإذا ما تقرر إلغائه فلابد من اعتماد الجدول كما هو سواء في المقدمة أو الهابطين. وذلك في تصريحاته لبرنامج "وان تو" الإذاعي.

وصرح يوسف قائلا: "يجب الرجوع للائحة الدوري وما تنص عليه حال إلغاء الدوري، فإذا لما يكن هناك لائحة تتعامل مع الأزمة التي نعيشها حاليا، فمن وجهة نظري نعتمد الترتيب الحالي للدوري بكل درجاته".

وواصل "إذا ألغيت المسابقة، لابد من اعتماد جدول المسابقة كما هو سواء في المقدمة أو الهابطين".

وأكمل "هناك أندية تميل لإلغاء الدوري لتوفير جزء من المصاريف المالية أو تفادي الهبوط، بينما تسعى أندية أخرى لاستكمال المسابقة أملا في دخول المربع الذهبي والتأهل للبطولات الإفريقية".

وتابع "لا مانع من استكمال مسابقة الدوري ولكن بشرط أن تكون الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى، لأن إصابة لاعب واحد ستكون مشكلة كبيرة وتصدر صورة سلبية عن مصر بعدما أشاد بها الجميع في التعامل مع الأزمة وبل مساعدة دول كبرى".

واستطرد "هنا دور وزارة الصحة يعادل الجهات الأمنية، ومدى السماح لإقامة مباراة من عدمها".

وأتم "في كل مباراة كان يتم توفير سيارة إسعاف لنقل المصابين والحالات الطارئة، ولكن في الوضع الحالي لابد من توفير إمكانيات على أعلى مستوى من آلات ومعدات، فالأمر يتطلب تنسيقا بين وزارتي الرياضة والصحة".

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن تعليق الموسم الجاري حتى يوم 15 مايو المقبل.

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