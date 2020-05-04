أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك

الإثنين، 04 مايو 2020 - 01:37

كتب : FilGoal

أوناجم - الزمالك - احتفالات السوبر

تقدم محمد أوناجم لاعب الزمالك بالاعتذار لجماهير القلعة البيضاء عن تراجع مستواه في الفترة الأولى له مع الفريق.

وقال أوناجم عبر قناة الزمالك: "أعتذر للجماهير عن ظهوري بمستوى متواضع في بداية مشواري مع الفريق".

وأضاف "ولكن بعدما تأقلمت مع الفريق قدمت مستوى جيد خاصة في حضور الجماهير".

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اللاعب المغربي واصل "لمست حب جماهير الزمالك لي بعد هدفي في الترجي عندما انفجر الملعب من التشجيع والهتافات وكنت في قمة سعادتي".

وأتم تصريحاته "قضيت فترة قصيرة داخل نادي الزمالك ولكن علاقتي قوية بكل اللاعبين وجميعهم أصدقائي ونتواصل دائما خلال هذه الأيام التي تشهد توقف النشاط الكروي".

ويتواجد أوناجم في المغرب بسبب توقف نشاط كرة القدم في العالم جراء تفشي فيروس كورونا.

وانضم أوناجم للزمالك بداية الموسم قادما من الوداد المغربي.

وشارك صاحب الـ 28 عاما في 22 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

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