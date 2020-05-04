أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب كهربا والنقاز.. لكن ماذا عن حقي في صفقة زيزو مقارنة بـ الشحات

لا مشكلة لدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك في تحمله مسؤولية "هروب" الثنائي حمدي النقاز ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الزمالك.

وقال أمير مرتضى: " أتحمل المسؤولية في أي أخطاء تحدث، لأني في النهاية شخص مسؤول".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "أي مسؤول يجب أن يتحمل المسؤولية حتى لو لم يكن هو السبب في الأزمة، ولكن المسؤولية تُحتم عليك تحمل أي أخطاء تحدث".

وتابع "الأخطاء موجودة في كل مكان في العالم وليس لدي أي مشكلة في تحمل مسؤولية الأخطاء التي تحدث".

وأردف "ولكن إذا حُملت مسؤولية هروب النقاز وكهربا، يجب أن أخذ حقي أيضا في تعاقدي مع زيزو".

وأوضح "تعاقدت مع أحمد سيد "زيزو" بـ 200 ألف يورو، بينما تعاقد الأهلي مع حسين الشحات بـ 5 ملايين دولار".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك تعاقدت مع أشرف بنشرقي بـ 400 ألف دولار، وهو لاعب صغير في السن وصنع إضافة كبيرة لـ الزمالك".

ورحل كهربا دون علم الزمالك إلى الدوري البرتغالي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة الأهلي، بينما رحل النقاز دون علم القلعة البيضاء قبل أن يقرر فسخ عقده مع النادي ويتقدم بشكوى زاعما عدم حصوله على مستحقاته.

زيزو صاحب الـ24 عاما شارك في 25 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 4.

حسين الشحات صاحب الـ 27 عاما لعب 24 مباراة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة 4.

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