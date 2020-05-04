مرتضى: هل سيتحمل الخطيب مسؤولية الإصابة بـ كورونا؟.. والأجانب سيرفضون الحجر

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سبب رفض ناديه استكمال بطولة الدوري المصري، مشيرا إلى "نحن خائفون على كل لاعبي مصر".

وقال مرتضى منصور: "في البداية، قبل إيقاف الدوري الزمالك حصل على بطولتين ولذلك التوقف أضر النادي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة TEN "لا أتحدث عن ترتيب الدوري لأن النصف الأول من المسابقة كان بدون تقنية الفيديو. آخر مباراة بين الأهلي والزمالك نحن من انتصرنا ولذلك كان من مصلحة الزمالك استكمال الدوري".

وتابع "لكن كورونا لا يهدد الأهلي والزمالك فقط، بل العالم كله. الدولة المصرية منعت السلام بالأيدي وأمور أخرى عديدة. كرة القدم احتكاك والملعب قد يشهد تواجد من 200 لـ 300 شخص من لاعبين وإداريين وحكام وأفراد أمن، وإذا كان أحد الأشخاص مصاب بالفيروس، فأنه سيتسبب في إصابة الجميع".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يرغب في عودة الدوري، ولكن إذا عاد الدوري وأصيب أي لاعب بـ كورونا، هل سيتحمل محمود الخطيب -رئيس الأهلي- مسؤولية ذلك؟".

وأشار "ماذا عن مصير بنشرقي وساسي وكل الأجانب في الدوري؟ أي نجم سيوافق على التواجد في الحجر الصحي لمدة 14 يوما؟ بالتأكيد سيرفضون ذلك وسيرفضون العودة لـ مصر".

ويرى مرتضى منصور: "اللاعبون بالكامل في مصر الآن أصبحوا زائدين في الوزن ويحتاجون لشهر ونصف تدريبات للعودة للياقتهم، ثم شهر آخر كمباريات ودية".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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