حالات تحكيمية نادرة - ماذا يحدث للإنذار الثاني بعد المبالغة في الاحتفال بهدف ألغاه VAR

ماذا يحدث إن سجل لاعب هدفا ثم خلع قميصه للاحتفال؟ بالطبع سيحصل على إنذار. لكن ماذا لو كان الإنذار الثاني؟ سيطرد.

لكن ماذا لو لغى حكم الفيديو الهدف بداعي التسلل؟ ماذا سيحدث للإنذار الثاني والطرد؟

جمال الغندور الحكم الدولي السابق، وذمن سلسلة (حالات تحكيمية نادرة)، يكشف القرار الصحيح لـFilGoal.com في هذه الحالة.

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