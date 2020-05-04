ميرور: حرب أهلية في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عودة المسابقة

الإثنين، 04 مايو 2020 - 15:10

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

يبدو أن حربا اندلعت بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عقب اجتماع الجمعة خلال مناقشة عودة مسابقة الدوري الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

الستة الكبار قاموا بتقديم مشروع استئناف الدوري مرة أخرى بعد توقفه منذ شهر مارس الماضي.

وأوضح الستة الكبار في الدوري أنه يجب تجنب سيناريو إلغاء الموسم بسبب التأثير الاقتصادي الضخم لتفشي فيروس كورونا بجانب إلغاء الموسم.

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صحيفة "ميرور" البريطانية قالت إن ستة أندية، هم وست هام وبرايتون وواتفورد وبورنموث وأستون فيلا ونورويتش رفضوا فكرة اللعب على ارض محايدة ومعظم اقتراحات الستة الكبار.

وصحيفة "تايمز" قالت إن ناديين جديدين انضما لذلك اللوبي الرافض لاستئناف الدوري بتلك الأفكار.

قواعد الدوري الإنجليزي تنص على أنه يجب أن يصوت 14 من أصل 20 ناديا يجب أن يصوتوا بالإجماع حتى يتم استئناف الدوري وحاليا لم يصل بعد العدد إلى ذلك الرقم.

وستجتمع أندية الدوري الإنجليزي الـ20 هذا الأسبوع من أجل استئناف الدوري والذي قد يُلعب في 8 إلى 10 ملاعب محايدة بدون جماهير، وحاليا عدد الموافقين على استئناف الموسم 12 فريقا فقط وهو عدد أقل من النسبة التي قد تمرر القرار.

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