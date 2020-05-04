عمرو جمال: مما رأيت.. حسام غالي هو المخطئ في أزمته مع أسامة نبيه

الإثنين، 04 مايو 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

حسام غالي - الجونة

يرى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش المعار له من الأهلي أن قائد فريقه السابق حسام غالي، هو المخطئ في أزمته مع أسامة نبيه المدرب العام السابق لمنتخب مصر.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

وقال جمال في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "مما رأيت، غالي كان المخطئ".

وأردف "كنت موجودا خلال بداية المشكلة، وغالي كان عصبيا و(شد معايا أنا)".

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وأكد "بعدها تصالحت مع غالي على طاولة الغداء، وبعدها سمع غالي أسامة نبيه يقول (اللاعبون مع بعضهم الآن، ولو كان حدث شيئا لقالوا إن المنتخب مقسوم)".

وأكمل "غالي لم يقبل هذا الكلام وأبدى اعتراضه عليه".

وأتم "نبيه قال لغالي إنه لم يقل هذا الكلام. تقبلت هذا الأمر من غالي لأنني أعرف شخصيته وأحيانا يكون عصبيا. الموقف كان من الممكن أن يمر دون مشاكل".

وتسببت تلك الأزمة في خروج حسام غالي من المنتخب، حتى اعتزاله لعب كرة القدم

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