عمرو جمال: اللعب للزمالك؟ سأفكر باحترافية.. ومروان محسن جيد لكنه ليس أزارو

لم يغلق عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، الباب في وجه اللعب للزمالك في المستقبل لو انفصل عن الأهلي.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش الزمالك الأهلي

جمال يلعب معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش، ويعد أحد خريجي قطاع ناشئي القلعة الحمراء.

وعند سؤاله عن إمكانية لعبه للزمالك، أجاب جمال عبر أون تايم سبورتس: "لا أعلم، أنا الآن على ذمة الأهلي ولا أستطيع الحديث في هذا الأمر".

قبل أن يتلقى سؤالا جديدا بصيغة مختلفة: هل يقلب اللعب للزمالك حال رحيله عن الأهلي بشكل نهائي؟ فجاءت إجابه: "وقتها سأفكر باحترافية".

وعن تخوّف الأهلي من انتقاله إلى الزمالك لاحقا خلال مفاوضات الصفاقسي، أجاب: "الأهلي وضع شرطا في عقد انتقالي إلى الصفاقسي بأن تكون أولوية الشراء له داخل مصر".

وأبدى جمال ثقة كبيرة في استعادته مستواه مع طلائع الجيش، مبررا ذلك بثقة مدربه عبد الحميد بسيوني في قدراته، وحصوله على قدر كبير من دقائق اللعب.

وقال جمال: "سأعود لمستواي، أعرف أنني سأعود، أنا عائد. أريد أن تساعدني الظروف بعض الشيء، ووقتها شاهدوني، الملعب موجود".

وأوضح: "في 2014 وصلتني عروض من فالنسيا وأتالانتا لكني فضلت إكمال الموسم مع الأهلي ثم تعرض لقطع في الرباط الصليبي لسوء حظي".

وعن فرصه في المشاركة مع الأهلي بعد انتهاء إعارته: "فرصي قوية للغاية طبعا، من ستكون فرصه قوية لو لم يكن أنا؟ في السابق كنت أتنافس مع أزارو، وهو ثاني أصعب مهاجم نافسته بعد عماد متعب".

وأوضح: "حاليا لا وجود لـ أزارو، ومروان محسن مهاجم جيد لكنه ليس مثل أزارو. أما صلاح محسن فهو لاعب واعد ينتظره الأهلي".

وتابع: "أزارو أفضل بكثير من إيفونا، صحيح أنه يهدر فرصا عديدة، لكنه يسجل كثيرا، في موسمه الأول مع الأهلي توج هدافا للدوري وسجل 28 هدفا في مختلف المسابقات".

واعترف: "أفضّل رؤية جونيور أجايي يشارك في مركز المهاجم أكثر، يقدّم أمور مختلفة، وأرى أنه يُظلم في مركز الجناح بالمقارنة مع اللاعبين الموجودين".

وعند سؤاله عن هوية مهاجم مصر الأول، أجاب:"مصطفى محمد مهاجم واعد إمكانياته جيدة ومحطة مميزة وظهر بشكل مميز مع الزمالك والمنتخب الأولمبي، لكنه سجل 5 أهداف فقط في الدور الأول".

وأتم: "لكن محمد شريف يشارك كمهاجم وسجل 9 أهداف، عبد الله السعيد سجل 12 هدفا رغم أنه ليس مهاجما".

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