عن مقارنة متعب بثنائي الأهلي السابق.. عمرو جمال: "ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟"

شدد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، على إعجابه الشديد بـ عماد متعب زميله السابق في الأهلي.

عمرو جمال النادي : طلائع الجيش الأهلي

وعلّق جمال على تصريح متعب السابق الذي قال فيه إنه لم يحزن للجلوس بديلا لـ عمرو جمال في الأهلي لإيمانه بقدراته.

وقال جمال عبر أون تايم سبورتس 2: "(اتخضيت) من تصريحات متعب".

واستدرك: "لكني أعرف أنه يدرك إمكانياتي جيدا، فقد تزاملنا لخمس سنوات، وكان دائما يشيد بما أقدمه".

وعندما سُئل عن أصعب مهاجم نافسه بين الثلاثي: متعب، وجون أنتوي، وماليك إيفونا، وضع عمرو جمال يده على عينه، وقال: "متعب".

وأضاف: "(ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟)".

عمرو جمال تلقى سؤالا آخر عن أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار للجونة، وعما إذا كان مستقبل هجوم القلعة الحمراء.

ليجيب جمال بشكل مباشر: "لا".

وبرر: "إمكانياته جيدة، لكن إمكانيات صلاح محسن أعلى. الذي ينقص صلاح محسن هو تحسين طريقة تفكيره".

أزمة غالي ونبيه

وتطرق جمال للأزمة التي وقعت بين أسامة نبيه المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر، وحسام غالي الذي لم يعرف طريقه إلى قائمة الفراعنة مجددا بعد تلك الأزمة.

جمال صرح: "بناءً على ما رأيته، حسام غالي كان المخطئ".

وعن حقيقة تسببه في المشكلة، أجاب مازحا: "لا، أنا غلبان، ما حدث أن غالي انفعل عليّ في التدريب، وأنا اعتذرت له بعدها أثناء تناولنا الطعام".

"لكن غالي سمع أسامة نبيه يقول: اللاعبون الآن معا، لو كان حدث شيء لقالوا إن المنتخب منقسم".

"حسام غالي لم يعجبه ما سمعه، لكن أسامة نبيه نفى قوله ذلك، أرى أن غالي كان يجب عليه أن يمرر الأمر ولا يتوقف عنده".

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