عمرو جمال: مارتن يول شبّهني بـ بيرباتوف وقال لي "لو عندي بنت هاجوزهالك"

الإثنين، 04 مايو 2020 - 01:43

كتب : FilGoal

الأهلى والزمالك عمرو جمال

أبدى عمرو جمال لاعب طلائع الجيش، اندهاشه من إشادة مارتن يول بإمكانياته، وعدم إشراكه بصورة أساسية في نفس الوقت.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

الأهلي

وقال جمال خلال حلوله ضيفا على أون تايم سبورتس 2: "مارتن يول كان يقول لي: أنت بيرباتوف، (لو عندي بنت هاجوزهالك)، وبعدها أجد إيفونا هو من يشارك!".

"استبعدني من التشكيل الأساسي لإحدى المباريات، وحضر إلي قبلها وسألني: هل أنت حزين، قلت له دعنا نركز في المباراة ونتحدث بعدها".

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"فوجئت باستبعادي من قائمة المباريات الست التالية، عندها اتخذت قرارا أثرت به في حق نفسي".

"قررت الخضوع لجراحة في الأنف، وهذا بالطبع أثّر على لياقتي، لم يكن قرارا صحيحا".

"خصوصا أن إيفونا أصيب في كتفه، وأنتوي لم يكن موفقا، لأشارك أنا في 4 مباريات متتالية مهمة للغاية، كانت نتيجتها خسارتنا الكأس أمام الزمالك وتوديعنا لإفريقيا".

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