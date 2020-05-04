المصري: الزمالك وبيراميدز مهتمان بـ محمود وادي

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن الزمالك وبيراميدز مهتمان بإمكانية التعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي.

محمود وادي النادي : المصري

وصرح الخولي عبر قناة أون تايم سبورتس "هناك محادثات شفهية من الزمالك وبيراميدز بشأن اللاعب".

وأضاف "لكن لا توجد عروض رسمية".

وأوضح وادي في حوار عبر القناة ذاتها أنه لا يعرف شيئا عن رغبة الزمالك في ضمه.

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وانضم وادي إلى المصري في صيف 2018.

وشارك في 39 مباراة بالدوري مع الفريق وسجل 9 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

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