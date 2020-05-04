المصري: الزمالك وبيراميدز مهتمان بـ محمود وادي

الإثنين، 04 مايو 2020 - 01:28

كتب : FilGoal

محمود وادي مهاجم المصري

قال محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري إن الزمالك وبيراميدز مهتمان بإمكانية التعاقد مع محمود وادي مهاجم الفريق البورسعيدي.

محمود وادي

النادي : المصري

وصرح الخولي عبر قناة أون تايم سبورتس "هناك محادثات شفهية من الزمالك وبيراميدز بشأن اللاعب".

وأضاف "لكن لا توجد عروض رسمية".

أخبار متعلقة
عمرو جمال: مدرب بيدفيست "العنصري" أهانني واشتبك معي.. وكوبر أبكاني أسبوعا محمود وادي يرد على تقارير اقترابه من الزمالك مرتضى: هل سيتحمل الخطيب مسؤولية الإصابة بـ كورونا؟.. والأجانب سيرفضون الحجر محمود وادي: كدت أنضم لـ الزمالك أو الأهلي في 2013

وأوضح وادي في حوار عبر القناة ذاتها أنه لا يعرف شيئا عن رغبة الزمالك في ضمه.

وانضم وادي إلى المصري في صيف 2018.

وشارك في 39 مباراة بالدوري مع الفريق وسجل 9 أهداف وأرسل 7 تمريرات حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

هل تدهورت صحة النقاز في السجن؟

أحمد بلال يكشف سر خلافه الدائم مع المدربين

مقتل حكم جزائري

فيديو في الجول - مساهمة كرة القدم في نجاح حرب أكتوبر

فيلم في الجول - "الحريف" أحمد حسن

محمود وادي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
الجنايني: إعطاء اللقب للمتصدر وإلغاء الدوري؟ بدأنا بشروط ونرغب في استكمالها 20 دقيقة | الدوري المصري
عمرو جمال: اللعب للزمالك؟ سأفكر باحترافية.. ومروان محسن جيد لكنه ليس أزارو 28 دقيقة | مصر
عن مقارنة متعب بثنائي الأهلي السابق.. عمرو جمال: "ايه اللي جاب القلعة جنب البحر؟" 44 دقيقة | مصر
عمرو جمال: مارتن يول شبّهني بـ بيرباتوف وقال لي "لو عندي بنت هاجوزهالك" ساعة | مصر
أوناجم: أعتذر لجماهير الزمالك ساعة | الدوري المصري
المصري: الزمالك وبيراميدز مهتمان بـ محمود وادي ساعة | مصر
أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب كهربا والنقاز.. لكن ماذا عن حقي في صفقة زيزو مقارنة بـ الشحات ساعة | الدوري المصري
محمود وادي يرد على تقارير اقترابه من الزمالك ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 2 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك