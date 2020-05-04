لاعب الإسماعيلي السابق: خطأ عمري الرحيل عن الدوري المصري

الإثنين، 04 مايو 2020 - 00:16

كتب : FilGoal

مصطفى كريم

يرى مصطفى كريم لاعب الإسماعيلي والاتحاد السابق أنه خسر كثيرا بالرحيل عن الدوري المصري الممتاز في 2012.

مصطفى كريم

النادي :

وقال العراقي في حوار مع قناة أون تايم سبورتس:"خطأ عمري هو الرحيل عن الدوري المصري".

وواصل معللا "لأنه بوابة للاحتراف في أوروبا".

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وأضاف اللاعب الحالي لفريق أمانة بغداد "تعلمت كرة القدم في مصر".

ونصح كريم مواطنه علاء مهاوي بالرحيل إلى مصر دون تردد قائلا:"من غير تفكير عليه الذهاب، وأن يوقع لأي ناد دون مقابل. سيلعب كرة قدم حقيقية".

وصرح مهاوي عبر نفس القناة أنه يتمنى الانتقال إلى الأهلي، مشيرا إلى أن وكيله يتفاوض مع الأخير. (التفاصيل)

ولعب مصطفى كريم موسمين في الإسماعيلي وقدم أداء طيبا، قبل أن يرحل إلى الإمارات في 2009.

وعاد كريم إلى مصر في 2011 لينضم إلى سيد البلد لكنه رحل سريعا.

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