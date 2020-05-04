لاعب العراق: وكيلي أخبرني بوجود محادثات مع الأهلي.. أتمنى الانضمام له

زعم علاء مهاوي الظهير الأيمن لنادي الشرطة العراقي وجود رغبة لدى النادي الأهلي في التعاقد معه.

وقال علاء مهاوي: "وكيلي أخبرني بوجود محادثات من الأهلي من أجل التعاقد معي".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "أتمنى بكل تأكيد الانضمام لـ الأهلي واللعب بقميص الفريق".

وتابع "نادي الشرطة العراقي سعيد برغبة الأهلي في التعاقد معي. ولن تحدث أي أزمة في المفاوضات لأن عقدي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي".

وأكمل حديثه قائلا: "أُحب الدوري المصري للغاية وهو دوري قوي وعالمي".

وأتم "أتمنى اللعب في الدوري المصري والانضمام لـ الأهلي".

وتحدث أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في وقت سابق مع FilGoal.com بخصوص علاء مهاوي، نافيا رغبة النادي في التعاقد معه. (طالع التفاصيل)

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علاء مهاوي صاحب الـ 23 عاما يلعب كظهير أيمن ولعب من قبل لفرق الكهربا والزوراء في العراق.

وكانت تجربته الاحترافية الوحيدة في صيف 2017 عندما انتقل إلى الباطن السعودي، قبل فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين في سبتمبر من نفس العام بسبب الإصابات التي أثرت على مشاركاته مع الفريق.

وارتدى مهاوي قميص منتخب العراق في 39 مباراة دولية.

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