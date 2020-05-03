إنبي: إلغاء الدوري سيكون له سلبيات كثيرة

الأحد، 03 مايو 2020 - 23:52

كتب : FilGoal

إنبي

يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي أن فكرة إلغاء الدوري المصري للموسم الحالي سيكون لها تأثير سلبي على الأندية.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة الزمالك: "إلغاء الدور سيكون له الكثير من السلبيات لأن الأندية صرفت أكثر من 50% من مستحقات اللاعبين".

وأضاف "كذلك الأندية تدين الشركة الراعية بالكثير من حقوق الرعاية وبث مباريات الدوري، وإذا تم إلغاء المسابقة لن تحصل الأندية على هذه الأموال".

أخبار متعلقة
أسوان: الإقامة 3 أشهر في القاهرة؟ مواردنا لن تكفينا لأسبوع واحد خيمة في الجول - السقا: طارق حامد يستطيع التواجد في جيل منتخب مصر الذهبي خيمة في الجول - السقا: شحاتة أعادني من الاعتزال للمشاركة في مباراة الجزائر خيمة في الجول - السقا: لم نقصد إقصاء الكاميرون من مونديال 2006 وسونج تعجب من قوتنا

وواصل "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم ولكن بالتراضي بين الطرفين، وهذه أزمة أخرى في حالة استئناف النشاط الكروي".

وشدد "ولكن نادي إنبي مؤسسة داخل الدولة ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا سواء باستكمال المسابقات الرياضية أم لا".

وأتم تصريحاته "أرى أن استكمال الدوري أم من الممكن حدوثه ولكن مع وجود عدة ضمانات للحفاظ على سلامة الجميع من وزارة الصحة والشباب والرياضة".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

هل تدهورت صحة النقاز في السجن؟

أحمد بلال يكشف سر خلافه الدائم مع المدربين

مقتل حكم جزائري

فيديو في الجول - مساهمة كرة القدم في نجاح حرب أكتوبر

فيلم في الجول - "الحريف" أحمد حسن

الدوري المصري إنبي
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: أتحمل مسؤولية هروب كهربا والنقاز.. لكن ماذا عن حقي في صفقة زيزو مقارنة بـ الشحات 51 ثاتيه | الدوري المصري
محمود وادي يرد على تقارير اقترابه من الزمالك 9 دقيقة | مصر
عمرو جمال: مدرب بيدفيست "العنصري" أهانني واشتبك معي.. وكوبر أبكاني أسبوعا 9 دقيقة | المحترفون
مرتضى: هل سيتحمل الخطيب مسؤولية الإصابة بـ كورونا؟.. والأجانب سيرفضون الحجر 28 دقيقة | الدوري المصري
محمود وادي: كدت أنضم لـ الزمالك أو الأهلي في 2013 41 دقيقة | مصر
لاعب الإسماعيلي السابق: خطأ عمري الرحيل عن الدوري المصري ساعة | الوطن العربي
لاعب العراق: وكيلي أخبرني بوجود محادثات مع الأهلي.. أتمنى الانضمام له ساعة | الدوري المصري
إنبي: إلغاء الدوري سيكون له سلبيات كثيرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 2 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك 3 حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب 4 موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك