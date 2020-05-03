إنبي: إلغاء الدوري سيكون له سلبيات كثيرة

يرى عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي أن فكرة إلغاء الدوري المصري للموسم الحالي سيكون لها تأثير سلبي على الأندية.

وقال عبد الناصر محمد عبر قناة الزمالك: "إلغاء الدور سيكون له الكثير من السلبيات لأن الأندية صرفت أكثر من 50% من مستحقات اللاعبين".

وأضاف "كذلك الأندية تدين الشركة الراعية بالكثير من حقوق الرعاية وبث مباريات الدوري، وإذا تم إلغاء المسابقة لن تحصل الأندية على هذه الأموال".

وواصل "الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر مد عقود اللاعبين حتى نهاية الموسم ولكن بالتراضي بين الطرفين، وهذه أزمة أخرى في حالة استئناف النشاط الكروي".

وشدد "ولكن نادي إنبي مؤسسة داخل الدولة ونحن ملتزمون بقرارات الحكومة خلال أزمة انتشار فيروس كورونا سواء باستكمال المسابقات الرياضية أم لا".

وأتم تصريحاته "أرى أن استكمال الدوري أم من الممكن حدوثه ولكن مع وجود عدة ضمانات للحفاظ على سلامة الجميع من وزارة الصحة والشباب والرياضة".

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