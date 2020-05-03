أسوان: الإقامة 3 أشهر في القاهرة؟ مواردنا لن تكفينا لأسبوع واحد

الأحد، 03 مايو 2020 - 23:42

كتب : FilGoal

أسوان - الزمالك

صرّح مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان، أن موارد النادي لا تتحمل الإقامة الطويلة في القاهرة حال استئناف الدوري المصري.

وصرّح أمين عبر أون تايم سبورتس 2: "وضع أسوان استثنائي عن أي نادٍ آخر".

وأضاف: "لو تم استكمال الدوري، فستقام فترة إعداد في القاهرة من 3 إلى 4 أسابيع".

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وواصل: "ثم ستُلعَب المباريات في القاهرة على مدار شهرين".

وأكمل: "بالتالي سيتوجب على أسوان تحمُل إقامة 40 فردا".

وتابع: "موارد أسوان لا تتحمل الإقامة 3 أسابيع في القاهرة من الأساس".

وكشف: "نتواصل مع أحد أعضاء اللجنة الخماسية لإطلاعه على موقف أسوان".

وأتم: "لجأنا إلى المحافظة لصرف مبلغ مالي للعاملين في النادي".

ويحتل أسوان المركز 13 في الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

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