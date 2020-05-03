أسوان: الإقامة 3 أشهر في القاهرة؟ مواردنا لن تكفينا لأسبوع واحد

صرّح مصطفى أمين عضو مجلس إدارة أسوان، أن موارد النادي لا تتحمل الإقامة الطويلة في القاهرة حال استئناف الدوري المصري.

وصرّح أمين عبر أون تايم سبورتس 2: "وضع أسوان استثنائي عن أي نادٍ آخر".

وأضاف: "لو تم استكمال الدوري، فستقام فترة إعداد في القاهرة من 3 إلى 4 أسابيع".

وواصل: "ثم ستُلعَب المباريات في القاهرة على مدار شهرين".

وأكمل: "بالتالي سيتوجب على أسوان تحمُل إقامة 40 فردا".

وتابع: "موارد أسوان لا تتحمل الإقامة 3 أسابيع في القاهرة من الأساس".

وكشف: "نتواصل مع أحد أعضاء اللجنة الخماسية لإطلاعه على موقف أسوان".

وأتم: "لجأنا إلى المحافظة لصرف مبلغ مالي للعاملين في النادي".

ويحتل أسوان المركز 13 في الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 17 مباراة.

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